Льготники, получившие землю в Салехарде, не могут обустроить дачи

Добираться до садовых участков «Надежда» и «Север» пока приходится по бездорожью (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетные жители Салехарда (ЯНАО), получившие землю под дачные и садовые участки, не могут начать ее обустройство. Как сообщил кандидат в депутаты Госдумы Иван Вершинин на своей странице «ВКонтакте», несмотря на то, что участки были перенесены мэрией в более удобные места, дорога и подъездные пути там будут обустроены не раньше 2023 года.

«Год назад мне удалось добиться, чтобы выделили нормальные участки. Новые участки гораздо лучше, примерно 15 минут до центра Салехарда. Но нет никаких дорог, подъездных путей и возможности строиться», — рассказал политик.

По словам Вершинина, муниципальные власти готовы решить вопрос с дорогой, но произойдет это не раньше 2023 года. Людей это не очень устраивает — они просят ускорить процесс.

В администрации Салехарда на запрос URA.RU сообщили, что проект по формированию улично-дорожной сети в ДНТ «Надежда» уже разработан. «Заключен договор на строительство дороги от старого поста ГАИ до ДНТ „Надежда“. В следующем году будет продолжено строительство дороги до ДНТ „Надежда“ и начнутся работы по обустройству подъездных путей к земельным участкам для многодетных семей», — рассказали в мэрии.

Что касается ДНТ «Север», то вопрос пока остается открытым. «Подана заявка на включение объекта в адресно-инвестиционную программу ЯНАО, решение будет принято в конце года», — пояснили в горадминистрации на комиссии по бюджетным проектировкам.

История с землей для многодетных началась в конце 2019 года. Мэрия Салехарда раздала землю под дачные участки многодетным семьям в заболоченной местности рядом с полигоном ТБО.