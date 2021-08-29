Жителя ХМАО судят за финансирование терроризма

Жителю Мегиона грозит срок за финансирование терроризма и призывы к террористической деятельности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель Мегиона (ХМАО) обвиняется в призывах, а также содействии террористической деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемый, преследуя цель содействия террористической деятельности организации, признанной террористической, осуществил перевод со своей банковской карты денежных средств в сумме более 30 тысяч рублей на карту знакомой уроженки Республики Дагестан, которая на территории Турецкой Республики обналичила средства и передала их представителю террористической организации», — сказано в сообщении на сайте следственного комитета ХМАО.

В следкоме добавили, что мужчина также создал Telegram-канал и призывал пользователей присоединиться к незаконному вооруженному формированию. На своем канале он публиковал материалы, оправдывающие терроризм и содержащие призывы к физическому уничтожению лиц иных религиозных взглядов. За финансирование терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а за призывы к осуществлению террористической деятельности грозит срок до семи лет.

Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО обвинили в терроризме из-за telegram-канала. Тогда следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Мегиона. Его обвиняют в оправдании терроризма и призывам к незаконным действиям.