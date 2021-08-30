Роскомнадзор назвал причины признания Readovka запрещенным сайтом

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В список запрещенных организаций попало новое медиа Фото:

Роскомнадзор внес сайт Readovka.ru в Единый реестр запрещенных в России организаций на основании постановления УФССП России по Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Сайт издания readovka.ru внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области, определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. На сайте надзорного ведомства в списке запрещенных в России организаций в числе прочих указан сайт Readovka.ru.

Он был внесен в реестр 29 августа. Также об этом сообщается на сайте самого издания Readovka.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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