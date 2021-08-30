Роскомнадзор назвал причины признания Readovka запрещенным сайтом

Роскомнадзор внес сайт Readovka.ru в Единый реестр запрещенных в России организаций на основании постановления УФССП России по Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Сайт издания readovka.ru внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области, определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. На сайте надзорного ведомства в списке запрещенных в России организаций в числе прочих указан сайт Readovka.ru.
Он был внесен в реестр 29 августа. Также об этом сообщается на сайте самого издания Readovka.
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