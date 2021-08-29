Тюменский врач пойдет под суд за обман пациентов

Тюменского врача-офтальмолога будут судить за мошенничество Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский врач-офтальмолог пойдет под суд за обман шестнадцати пациентов. По версии следствия, он диагностировал у тюменцев различные заболевания, за лечение которых впоследствии требовал деньги. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Следователем следственной части УМВД России по городу Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении врача-офтальмолога, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года злоумышленник, осуществляя свою деятельность в одной из частных клиник города Тюмени, диагностировал у 16 пациентов, среди которых было 10 пенсионеров, заболевания различного характера», — сообщает издание.

Врач сообщал пациентам, что зрение можно восстановить, если провести платные процедуры. За них он требовал у тюменцев деньги. Один из пациентов заплатил ему более 200 тыс. рублей. При этом фактически медработник заявленных услуг не оказывал. В общей сложности горожане передали офтальмологу почти миллион рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что врач одной из частных клиник Тюмени обманул ветерана Великой Отечественной войны. Он якобы сделал 93-летней тюменке операцию по замене хрусталика. Обман раскрылся, когда медиком заинтересовался местный ОБЭП.