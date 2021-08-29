29 августа 2021
28 августа 2021

Тюменский врач пойдет под суд за обман пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
Тюменского врача-офтальмолога будут судить за мошенничество Фото:

Тюменский врач-офтальмолог пойдет под суд за обман шестнадцати пациентов. По версии следствия, он диагностировал у тюменцев различные заболевания, за лечение которых впоследствии требовал деньги. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Следователем следственной части УМВД России по городу Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении врача-офтальмолога, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года злоумышленник, осуществляя свою деятельность в одной из частных клиник города Тюмени, диагностировал у 16 пациентов, среди которых было 10 пенсионеров, заболевания различного характера», — сообщает издание.

Врач сообщал пациентам, что зрение можно восстановить, если провести платные процедуры. За них он требовал у тюменцев деньги. Один из пациентов заплатил ему более 200 тыс. рублей. При этом фактически медработник заявленных услуг не оказывал. В общей сложности горожане передали офтальмологу почти миллион рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что врач одной из частных клиник Тюмени обманул ветерана Великой Отечественной войны. Он якобы сделал 93-летней тюменке операцию по замене хрусталика. Обман раскрылся, когда медиком заинтересовался местный ОБЭП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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