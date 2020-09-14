Врач в Тюмени делал фиктивные операции на глаза. Обманута ветеран Великой Отечественной войны

Врача из частной клиники «Доктор-А» обвинили в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменка Вера Мальцева обвинила офтальмолога частной клиники «Доктора-А» Евгения Ляпина в том, что он обманул ее 93-летнюю бабушку, якобы сделав ей операцию по замене хрусталика. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. По ее словам, обман раскрылся после того, как врачом заинтересовался тюменский ОБЭП.

«Бабушка — ветеран Великой Отечественной войны. Ей была проведена операция по смене хрусталика, оплачено 35 тысяч рублей. 12 сентября нам позвонили из ОБЭП, следователь спрашивал про Ляпина. Оказалось, что на него поступило шесть заявлений о мошенничестве. 13 сентября я отвезла бабушку на проверку в городскую поликлинику. Доктор дал заключение, что хрусталик в глаз установлен не был. Ужас, который я испытала, не дает покоя до сих пор», — пояснила она агентству.

Мальцева обратилась в администрацию «Доктор-А», где ей заявили, что знают о проблемах Ляпина с ОБЭПом, но уволить его не могут из-за нехватки кадров. Получить оперативный комментарий в частной клинике URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в областное ГУВД. Источники агентства в правоохранительных структурах сообщили, что доктор Ляпин действительно попал в поле зрения оперативников. Но детали уточнять не стали.