Российские ученые начнут испытания кефирной вакцины от COVID

Благодаря препарату, который нужно просто выпить, антитела будут вырабатываться уже в первичных «воротах инфекции» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые института экспериментальной медицины готовятся тестировать «кефирную» вакцину от коронавируса на животных. Уникальный эксперимент пройдет уже в сентябре. Об этом сообщил завотделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александр Суворов.

Идея создания вакцины, по виду и вкусу напоминающей кефир, пришла ученым из соображений, что вирус начинает проникновение в организм со слизистой. Благодаря препарату, который нужно просто выпить, антитела будут вырабатываться уже в первичных «воротах инфекции» и быстрее заблокируют развитие COVID-19, считают ученые.

«За счет того, что они [антитела] вырабатываются на слизистой, мы можем защитить от инфекции еще до того, как она набрала силу и проникла в кровь. <…> Можно делать ее и в виде назальных спреев. Но преимущество все же остается за пероральными формами, которые проглатываются», — сообщил Александр Суворов в интервью MK.RU .

Специалист отметил, что около 200 лабораторий за рубежом работают над созданием такого типа вакцин. «Сейчас очень важно проверить ее [вакцины] протективность на животных, зараженных коронавирусом», — сказал Суворов. В исследовании примут участие пять групп хомячков, в каждой из которых будет по 20 особей, уточнил он.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая вакцина от коронавируса. Как сообщил директор института Дмитрий Лиознов, новый препарат будет защищать как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа A (свиного гриппа).