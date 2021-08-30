Последний самолет ВВС США покинул Афганистан. Об этом заявил генерал Пентагона Кеннет Маккензи.
«На брифинге Пентагона Маккензи заявил, что последний борт ВВС США вылетел из Кабула», — написал телеканал РЕН ТВ, в своем telegram-канале. Информацию подтвердил телеканал Al-jazeera, ссылаясь на собственные источники в движении «Талибан» (движение запрещено на территории РФ). СМИ указало, что аэропорт Кабула перешел под полный контроль талибов.
После того, как США объявили о выводе войск из Афганистана, талибы начали широкое наступление и вскоре захватили почти всю страну, включая столицу. Боевикам досталось много американского оружия, включая самолеты и боевые вертолеты. В настоящее время сопротивление «Талибану» оказывают только в афганской провинции Панджшер. Командует повстанцами Ахмад Масуд, сын убитого 20 лет назад лидера движения «Северный альянс».
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