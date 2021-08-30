30 августа 2021

Пентагон закончил вывод войск из Афганистана. Кабул покинул последний борт ВВС США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США завершили эвакуацию войск из Афганистана Фото:
новость из сюжета
«Талибан» захватил власть в Афганистане

Последний самолет ВВС США покинул Афганистан. Об этом заявил генерал Пентагона Кеннет Маккензи.

«На брифинге Пентагона Маккензи заявил, что последний борт ВВС США вылетел из Кабула», — написал телеканал РЕН ТВ, в своем telegram-канале. Информацию подтвердил телеканал Al-jazeera, ссылаясь на собственные источники в движении «Талибан» (движение запрещено на территории РФ). СМИ указало, что аэропорт Кабула перешел под полный контроль талибов.

После того, как США объявили о выводе войск из Афганистана, талибы начали широкое наступление и вскоре захватили почти всю страну, включая столицу. Боевикам досталось много американского оружия, включая самолеты и боевые вертолеты. В настоящее время сопротивление «Талибану» оказывают только в афганской провинции Панджшер. Командует повстанцами Ахмад Масуд, сын убитого 20 лет назад лидера движения «Северный альянс».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...