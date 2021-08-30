Коронавирус мог попасть в Ухань в упаковках замороженных продуктов. Об этом заявили в китайском центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
«Мы провели эпидемиологические исследования <…> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи», — пояснила представитель CDC Ма Хуэйлай. По ее словам, после того, как в апреле 2020 года в Китае удалось сдержать вспышку вируса, эпизодические вспышки наблюдались в Пекине и Даляне.
Данную версию эксперты назвали «возможной», но приоритетной они считают передачу COVID от летучей мыши или другого животного к человеку. Ранее в ВОЗ сообщили, что ученые не могут отследить причину появления новой коронавирусной инфекции в мире.
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