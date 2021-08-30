30 августа 2021

В Китае озвучили новую версию появления коронавируса в Ухане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, защитный костюм, коронавирус, красная зона
Китайские ученые считают, что коронавирус в Ухань мог попасть извне Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус мог попасть в Ухань в упаковках замороженных продуктов. Об этом заявили в китайском центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Мы провели эпидемиологические исследования <…> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи», — пояснила представитель CDC Ма Хуэйлай. По ее словам, после того, как в апреле 2020 года в Китае удалось сдержать вспышку вируса, эпизодические вспышки наблюдались в Пекине и Даляне.

Данную версию эксперты назвали «возможной», но приоритетной они считают передачу COVID от летучей мыши или другого животного к человеку. Ранее в ВОЗ сообщили, что ученые не могут отследить причину появления новой коронавирусной инфекции в мире.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...