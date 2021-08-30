Россия проигнорировала резолюцию СБ ООН по Афганистану

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом террористической организации «Талибан» (запрещено в РФ) обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан. Россия воздержалась в голосовании, поскольку были проигнорированы принципиальные озабоченности Москвы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
«Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей», — сказал Василий Небензя.
Дипломат отметил, что Россия не хотела допускать «утечку мозгов» из Афранистана, чтобы страна могла достичь устойчивого развития. «В ходе переговоров мы подчеркивали недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана», — уточнил он.
Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в Афганистане, из-за кризиса 14 млн человек могут столкнуться с голодом. Для афганцев может наступить «ад на земле».
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