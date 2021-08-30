30 августа 2021

Вынесение приговора курганскому экс-замгубернатора затягивается

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Пугин
Прения сторон и последнее слово подсудимого Сергея Пугина, назначенные на 31 августа, отложили на 16 сентября Фото:
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Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Прения сторон по делу бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина отложены на 16 сентября из-за болезни одного из адвокатов, передает из зала суда корреспондент URA.RU. В тот же день подсудимый должен выступить с последним словом, а затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Бывший замглавы Шадринского района Вячеслав Рознин, который также оказался на скамье подсудимых, в начале заседания заявил, что его адвокат не смог явиться в суд по состоянию здоровья. «Мой защитник заболел COVID», — пояснил он. Документы, подтверждающие болезнь адвоката, приобщили к делу. В связи с этим прокурор Алексей Киселев и присутствовавшие на суде адвокаты предложили отложить заседание.

«Прошу стороны подготовиться к прениям и последнему слову. Дело отложено на 16 сентября», — объявил судья Владимир Максимов.

Прения сторон по делу Пугина были назначены на 31 августа, сообщало ранее URA.RU. В этот же день судья планировал объявить дату вынесения приговора. Пугина задержали в апреле 2020 года сотрудники областных СУ СК и УФСБ. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке и оплате невыполненных работ по строительству объектов в Шадринском районе и получении взяток. Вместе с Пугиным судят экс-главу Шадринского района Владимира Осокина и его бывшего зама Вячеслава Рознина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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