20:07
В Челябинске к отоплению подключили 71% жилых домов
20:05
На Ямале готовиться к открытию горнолыжный комплекс
20:01
В Кремле считают, что США не переставали передавать разведданные Украине
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
20:00
Тюменские власти рассказали, когда завершится ремонт дороги Ишим — Первопесьяново
19:56
Радиостанция Судного дня передала странные сообщения перед речью Путина
19:55
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
«Кровавый монстр из 90-х» задержан: как серийный убийца из Беларуси избегал правосудия почти 30 лет
19:54
Пермский застройщик займется реновацией территории автовокзала
19:54
Fingrid: Финляндию может ждать масштабный блэкаут
19:45
В Сургуте продается скандальный бар возле элитного ЖК
ЛДПР выбрала своего председателя: что известно о вновь избранном главе партии Леониде Слуцком
19:44
Власти Севастополя снизили цены на бензин
19:44
Белый дом отказался комментировать готовность США поставлять разведданные ВСУ
19:38
США продлили запрет на экспорт для «Уральских авиалиний»
Россияне смогут узнать лайфхаки для огорода и неожиданные факты о продуктах
19:34
Губернатор Шумков: Курганская область на первом месте по темпу роста промышленного производства
19:24
Shot: в Москве машина на полной скорости влетела в пешеходов, есть пострадавшие
19:22
Бывший хоккеист клубов КХЛ арестован по делу о наркотиках
Новый мировой порядок: какой ожидается речь Путина на «Валдае» и где ее можно послушать
19:22
Двое пермяков вернулись из плена ВСУ
19:21
Екатеринбуржцам запретят покупать алкоголь в центре города
19:21
Машины влетели в толпу пешеходов в Москве
Готовность сбивать иностранные дроны и незавидная участь Европы: что Орбан сказал про РФ и Украину за два дня
19:20
Стало известно, когда в Екатеринбурге откроют главный каток
19:20
Москалькова встретила 10 курян, которых вернули из украинского плена
19:11
Из украинского плена на родину вернулись двое тюменцев
«Трое с огнестрельными ранениями»: что известно о стрельбе в Дагестане рядом со школой
19:11
Возвращенный из плена боец РФ рассказал о первых планах после приезда домой. Видео
19:07
Челябинским студентам дали в руки автоматы. Фото
19:05
Песков: поставки Tomahawk Киеву потребуют адекватного ответа России
Спортсменки, блогеры и учителя: кто представлен в финале конкурса «Мисс Россия 2025»
19:00
Владелец Uniqlo подал 11 новых заявок в Роспатент о регистрации товарных знаков
18:58
Песков: никакое оружие Украине не поможет
18:57
ФАС выступила против нововведений Wildberries и Ozon
В Дагестане произошла стрельба, есть раненые: онлайн-трансляция
18:55
Песков раскрыл, о чем будет говорить Путин на «Валдае»
18:54
Трое военнослужащих из Курганской области освобождены из украинского плена
18:50
Уникальный мини-зал с музыкой появился в Екатеринбурге
Бандиты в ЕС, ответ РФ на передачу Tomahawk Украине: какие заявления сделал Песков 2 октября
18:47
Ледовый городок в Екатеринбурге начнут строить в середине ноября
18:46
Раненый танкист спас товарища, пронеся его под обстрелом ВСУ полтора километра
18:46
Международные резервы РФ за неделю увеличились на рекордную сумму
Вырастет ли пророссийское крыло в Европе: что готовят выборы в Чехии
18:46
В ХМАО растет популярность фитнес-клубов для женщин
18:45
Транспортный эксперт назвал лучшее средство для борьбы с пробками в центре Тюмени
18:45
Что подарить на День учителя: топ-50 идей на любую сумму
США хотят дать Украине разведданные для ударов вглубь РФ: угрозы и последствия
18:44
В районе Купянска в плен сдалась группа бойцов ВСУ
18:44
Нижний Тагил заполонили игровые автоматы, горожане в ужасе. Фото
18:40
В Челябинскую области вернулись из украинского плена двое бойцов
ВСУ потеряли десятки солдат из-за прихоти офицеров: карта СВО 2 октября
18:40
Продолжи стихи Есенина: тест на знание творчества великого поэта
18:38
Сергей Собянин вспомнил, в каком состоянии была Тюмень, когда он стал губернатором
18:37
В ЯНАО чиновники вывезли прицеп с мусором, который оставили отдыхающие горожане. Фото
Производитель «Кириешек», миллиардер и экстремист: у Штенгелова отобрали имущество в доход государства
18:36
В Госдуме захотели добиться туалетной справедливости
18:34
Как сажать чеснок осенью: простые секреты для крупного урожая
18:33
Сальдо разоблачил, как на Украине зарабатывают на СВО
Россия атакована украинскими беспилотниками: карта ударов БПЛА 2 октября
18:33
Координатор пермской ЛДПР получил бонус за выборы губернатора
18:31
На курганском фармзаводе «Синтез» рассказали о самых востребованных вакансиях
18:29
Челябинская область вошла в топ-15 регионов по спросу на бани
Был Сергеем, стал Мигелем: кого из артистов хотели лишить прав на свое имя
18:27
Warner Bros возвращается в Россию
18:27
Новый глава УрФУ сохранил в команде восемь проректоров, трем предложил работу
18:26
Куда обращаться челябинцам, если батареи холодные
Кто получит новую семейную льготу в 2026 году
18:25
В Перми сетевой магазин оштрафовали за продажу конфет с насекомыми
18:23
Три работника алтайского филиала курганского завода КМЗ получили ордена. Фото
18:21
Baza: в Беларуси задержали маньяка, убившего восемь женщин в 90-е
Ракеты системы «Искандер-М» нанесли сокрушительный удар по ВСУ под Черниговом: главное об СВО 1 октября
18:19
Женщина не могла выбраться из квартиры, потому что завалила все хламом
18:18
В Ноябрьске засияли купола нового храма. Фото
18:15
Директора «Водоканала» в курганском округе уволили за плохую подготовку к зиме. Инсайд
18:14
Зараженные хризантемы из Литвы завезли в Екатеринбург
18:13
Россия вернула из плена 20 гражданских в рамках обмена. Видео
18:12
Гибель рабочего на пожаре в челябинском мебельном цехе вылилась в уголовное дело. Видео
18:10
Завалил магазины шоколадными яйцами и задумал переселить зоопарк: топ-5 известных пермских сенаторов
18:09
Спикер свердловского заксо вместе с главой минстроя РФ и губернатором раздала награды инженерам
18:08
Mash: совладельца «Торпедо» Соболева выпустили из СИЗО
18:07
Где в центре Тюмени самые большие пробки: пять загруженных дорог. Карта
18:06
Стало известно, кого не коснется закон о локализации машин
18:02
«Курганмашзавод» вербует на работу ветеранов СВО
18:00
Бутик Chanel в центре Парижа протаранили и ограбили
17:59
Что дарить на День учителя: тюменские педагоги рассказали, чего хотят больше всего
17:58
Башара Асада пытались отравить в Москве
17:56
В Челябинске будут судить хакера, который взломал Госуслуги и набрал кредитов. Видео
17:54
На экс-начальника пермской колонии, обвиняемого в махинациях с картошкой, завели новое дело
17:53
Французский генерал призвал готовиться к войне уже сегодня
17:50
Госслужащая из Пермского края изменит жизнь в шоу на ТВ-3. Фото
17:49
Троих бойцов из ХМАО вызволили из украинского плена
17:47
Челябинские власти поддержат разведение карпов деньгами
17:46
Компании ХМАО набирают сотрудников на дорогие подработки
17:46
Как получить звание «Ветеран труда ХМАО» и оформить льготы
17:42
Тюменский спектакль номинирован на престижную премию
17:40
Курганец потерял крупную сумму, пытаясь получить выплату за детство в СССР
17:38
Стоит ли пермякам бояться клещей в октябре
17:37
На тагильском мусоросортировочном комплексе нашли гранатомет и патроны. Фото
17:36
На Ямале полным ходом идет прививочная кампания: что нужно знать. Инфографика
17:32
В Курганской области при пожаре погиб мужчина. Фото
17:30
Восьмому по счету заму главы Нижневартовска прочат отставку. Инсайд
17:30
Кинофеерический уикенд в Кургане: от семейных мультфильмов до адреналиновых хорроров и громких премьер. Афиша
17:28
ЛДПР выбрала председателя партии
17:28
На Челябинскую область идет теплый фронт
17:20
Суд вернул иск ветерана Трещева к Алле Пугачевой
17:20
Стало известно, в какие города РФ из Перми будут летать субсидированные рейсы
17:20
Самые громкие перестановки в мэриях ЯНАО 2025 года
17:19
Любимчик тюменских властей схлопотал иск за старые грехи
17:17
Жители Стамбула ощутили землетрясение магнитудой в пять баллов
17:17
В MAX зарегистрировались более 40 миллионов пользователей
17:13
Курганский фармацевтический гигант зайдет на рынок Юго-Восточной Азии
17:11
Из ХМАО выдворили 150 нелегальных мигрантов
17:07
Россия и Украина провели новый обмен пленными
17:04
Орбан: ЕС хочет начать войну с Россией
17:02
Туристы из Подмосковья дважды потеряли любимую собаку на Ямале. Фото
16:55
Пермские власти рассказали о строительстве второй очереди моста через Егошиху
16:51
Список авто для такси в России пополнят иномарки
16:50
В ХМАО назвали причину переезда экс-главы курганского департамента АПК на север. Инсайд
16:48
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с последствиями тайфуна
16:48
Статуя Свободы может закрыться из-за шатдауна в США
16:48
Что известно про рецидивиста, приговоренного к смерти за убийство пермяка, но вышедшего на свободу
16:47
Какие праздники отмечают 3 октября 2025: что можно и нельзя делать
16:45
В Кургане во второй раз срывается приезд участницы «Битвы экстрасенсов»
16:42
В ХМАО резко подешевели авиабилеты в Абхазию
16:41
При пожаре на мебельном предприятии в Челябинске погиб мужчина
16:40
В школах Екатеринбурга стали пропадать доски с мелом — им нашли альтернативу. Фото
16:40
Пермская телебашня изменит цвет в честь Дня учителя
16:39
Сенатор Ситников и мэр Бандурко стали жертвами мошенников. Скрин
16:39
Названы любимые овощи животных Пермского зоопарка
16:38
Макрон предложил коварный план против российских танкеров
2
16:38
Росгосцирк ищет разработчика проекта реконструкции цирка Челябинска за 72,9 млн
16:32
В Тюмени говорящий светофор отчитывает пешеходов за переход на красный. Видео
16:32
Минус одно имя: в Тюменской области список без вести пропавших детей стал короче
16:31
В Челябинске возле главных городских вокзалов построят 20-этажный отель
16:31
Умер актер из «Невского» Сергей Рыбин: что известно о его смерти
16:27
В Тюмени наркодилеры устраиваются курьерами доставки еды и продуктов
16:25
В МВД прокомментировали стрельбу возле школы в Дагестане
16:20
В Екатеринбурге вдове разрешили пользоваться спермой погибшего на СВО бойца. Видео
16:19
Павел Дуров провел встречу с президентом Казахстана Токаевым
16:19
В Златоусте продают целую улицу зданий бывшего заводоуправления. Фото
16:18
Мэр Науменко вручил награды лучшим учителям в Кургане. Фото
16:17
Стало известно, какая погода будет в выходные в Пермском крае
16:17
В Тюмени сдан первый дом, построенный по КРТ
16:15
Екатеринбуржцы потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге, их поймали. Видео
16:15
В Кургане и Шадринске ожидается солнечная погода
16:14
«Вы сами запутались и нас всех запутали»: тюменские родители обрушились на департамент образования
16:07
Стало известно, как власти помогут с жильем работникам оборонных заводов
16:06
В Тюмени может появиться улица в честь героя СВО
16:05
Директор школы в Дагестане опроверг информацию о стрельбе в учебном заведении
16:05
В Перми начинается реновация территории старого зоопарка
16:02
Макрон шлепнул премьера Албании из-за шутки о Трампе. Видео
16:00
«Какая-то жуткая несправедливость»: защита экс-замглавы челябинской полиции бьется за его освобождение
16:00
Shot: в Дагестане произошла стрельба, есть раненые
15:55
Муфтий ХМАО сделал заявление о запрете ношения никабов и хиджабов в школе
15:53
«Осталось несколько домов»: в екатеринбургских ЖК запустили отопление
15:53
Домашних оленей в ЯНАО привили от опасной инфекции
15:53
НАТО требует от Греции усилить помощь Украине
15:50
Челябинск будет дружить с городами трех федеральных округов
15:50
Стрельба произошла в Дагестане, есть раненные
15:48
ФСБ предотвратила теракты на территории России
15:47
В России резко взлетят цены на сахар
15:44
Какие дома получили отопление в Кургане. Список
15:43
Тюменская прокуратура проверит жалобы жителей Есаулова на отсутствие дорог
15:42
Украинский генерал пригрозил Москве блэкаутом
15:42
На главной переправе Ямала ограничили число паромов
15:42
Кафе и шаурмичная в Тюмени готовили еду из потенциально опасного мяса
15:39
В Екатеринбурге вынесли приговор отцу соратника Навального*
15:37
Губернатор Шумков принял участие в защите проектов программы «Время героев». Фото
15:37
Теракт пресечен в Херсонской области
15:37
Как тюменские водители обманывают уличные камеры, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД
15:35
В какие военные округа отправят служить челябинских призывников осени 2025 года
15:30
Экс-глава курганского департамента АПК получит важный пост в правительстве ХМАО. Инсайд
15:30
В ХМАО завершено расследование дела о коррупции при проведении транспортной реформы
15:27
Скончался звезда «Невского» и «Войны и мира» Сергей Рыбин
15:23
Россияне массово хотят сменить мобильного оператора
15:22
Московский варяг вернулся в тюменский топ застройщиков
15:21
«Бездушная выдумка»: Захарова поймала Зеленского на лжи о возвращенных детях
15:21
Главу МЧС Кабардино-Балкарии отправили в СИЗО
15:21
Время антоновки: лучшие пироги и шарлотки из поздних яблок
15:20
Запретят ли россиянам посещать рестораны и кафе с питомцами
15:18
Хинштейн забил тревогу из-за недостатка бензина в Курской области
15:18
«Разыгрывает детскую карту»: Захарова прокомментировала историю Зеленского о «десятках тысяч детей»
15:17
Сотрудник пермского завода получил тяжелую травму глаза во время работы
15:16
Компании-владельцу тюменского «Светофора» назначили большой штраф
15:16
Спикер Валерий Сухих представил законодателям России научно-технологический потенциал Прикамья
15:14
В Кургане до конца года запустят логистический хаб за три миллиарда. Фото, видео
15:11
Захарова назвала выборы в Молдове «кринж-цирком»
15:09
Госстройнадзор выдал заключение первому дому, построенному в новом ЖК на Ямале. Фото
15:08
Как пришел в политику председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер. Видео
15:06
Приговоренный к смерти убийца-рецидивист освободился из «Белого лебедя»
15:05
Ямальский мэр присоединился к вакцинации против гриппа. Фото
15:01
Неизвестный напал на синагогу в Манчестере, есть пострадавшие
14:56
Bild: Германия не способна сбивать дроны над своей территорией
14:53
Последний фильм Тиграна Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатрах
14:53
АвтоВАЗ готовится производить сотни тысяч машин, чтобы заменить иномарки после нового закона
14:53
В интернете появился фейковый мультфильм про СВОлодю и НАТОлика
14:53
Кровавая драма в Ульяновске: отец подозревается в убийстве жены и дочерей
14:52
Шумков выразил благодарность жителям Курганской области за поддержку Белгорода
14:51
В Екатеринбурге накажут главу компании, массово отравившей школьников
14:51
Оппозиция Армении отказалась договариваться о мире с Азербайджаном при Пашиняне
14:45
В Кургане ремонтируют два отделения Сбербанка. Фото
14:43
«Откуда денюжки»: Захарова отреагировала на сделку Украины и США по поставкам вооружениям
14:42
«Это была катастрофа»: Авраам Руссо рассказал, как его «подставил» верблюд на концерте в «Олимпийском»
14:40
В ключевом районе Тюменской области назначен новый прокурор
14:39
Захарова: у Зеленского отсутствует воля к мирному урегулированию конфликта
14:33
Банк ПСБ требует от осужденного экс-замминистра обороны Иванова 228 млн рублей
14:32
В СПЧ забили тревогу из-за ситуации с детьми мигрантов
14:32
Стало известно о состоянии дорожного рабочего, которого задавило грузовиком. Фото
14:31
Shot: в колонии строгого режима в Самарской области вспыхнул пожар
14:30
Стала известна причина убийства мужчиной жены и двух детей в Ульяновске
14:29
На содержание зоопарка и галереи в Перми будут ежегодно направлять сотни миллионов
14:28
Сколько зарабатывают за границей модели из Тюмени
14:27
Скандальная шашлычная в Новом Уренгое приостановила работу. Фото
14:25
Поставщик некачественной продукции в армию РФ получил срок
14:23
SHOT: в самарской ИК-6 произошел пожар
14:22
Стало известно, когда страны НАТО договорятся о новых поставках оружия Киеву
14:19
Жестоко убивший жену и маленьких дочерей в Ульяновске признал вину
14:16
Экс-генерал Иван Попов начал отбывать срок в колонии в Коломне
14:15
Суд обязал подрядчика починить рельсы в Магнитогорске
14:13
Огромный ТЦ в Екатеринбурге лишили второй очереди — бизнесмены затеяли другую стройку
14:10
Песков: Москва ответит на передачу Киеву американских ракет Tomahawk
14:10
Песков: США передают Украине разведданные в режиме онлайн
14:07
Челябинец получил долгий срок за убийство 21-летней давности
14:07
Российские войска уничтожили объект ВПК Украины в зоне СВО
14:05
Пашинян и Алиев в Копенгагене договорились работать на укрепление мира. Видео
14:05
Песков: правительство РФ принимает необходимые меры по бензину
14:04
Артюхов выступил экспертом на защите проектов программы «Время героев»
14:02
Чиновник открестился от проблем со светом в пермской деревне и отправил жителей к Путину
14:01
В Кургане поймали мошенника, который брал технику в аренду и продавал ее
14:01
2900 челябинских призывников не будут отправлять на СВО
14:01
1
Новую станцию очистки воды построят в Тюменской области
14:00
В Кремле сделали заявление по поводу антироссийской риторики Кишинева
14:00
В курганскую облдуму привезли дрон и военный шлем: какое наследие оставил прошлый созыв парламента. Фото
14:00
Губернатор отменил реформу власти в Екатеринбурге
13:59
Песков: выступления Путина на «Валдае» каждый раз разные
13:59
Песков: выборы в Молдавии изобиловали нарушениями и странностями
13:58
Песков сравнил с бандой желающих заполучить активы России в Европе
13:55
Песков: Путин примет участие в саммите G20 в ЮАР
13:54
Челябинцам рассказали, как вырастут цены на букеты к Дню учителя
13:53
Бывший генерал Иван Попов сел в колонию
13:51
«Лучше Психо»: что нужно знать о новом фильме с Ди Каприо «Битва за битвой»
13:50
Приезжего из Набережных Челнов арестовали за пьяный дебош в аэропорту Сургута
13:50
Песков: Трамп не ответил на предложение Путина по ДСНВ
13:49
В центре Екатеринбурга появится аналог «Зарядья»: когда и что в нем будет. Фото
13:48
Взлет и падение молдавского клана: как лишилась власти влиятельная группировка политэлит ХМАО
13:46
Песков: Путин примет участие в саммите G20
13:45
Полпред Жога год работает на Урале: 25 ярких кадров к годовщине
13:45
Песков: Россия не оставит без ответа попытки Европы присвоить ее активы
13:44
Nikkei Asia: Трамп, возможно, встретится с Ким Че Ыном в ходе азиатского турне
13:44
Орбан предрек незавидную участь Европы, если она продолжит поддерживать Украину
13:44
Последний фильм Тиграна Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатре
13:42
Избил молотком насмерть и спрятал тело в канализации: в Курганской области раскрыли серию убийств. Видео
13:41
Песков высказался о ситуации с бензином
13:39
Орбан предложил закрыть вопрос с членством Украины в Евросоюзе
13:38
Пожарные ликвидировали пожар в мебельном цехе в Челябинске. Фото
13:37
«Виктор, они хотят тебя»: журналисты в Копенгагене предпочли Орбана Туску
13:35
Песков: Россия должна будет реагировать на возможную передачу Tomahawk Киеву
13:33
Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоресурсов из России
13:33
На курганском фармзаводе «Синтез» будут выпускать два новых препарата
13:32
Тюменцы отказываются от покупки новых машин в пользу ремонта старых
13:32
Эксперимент по сдаче только двух ОГЭ хотят продлить до 2029 года
13:30
В Кургане фармзавод «Синтез» официально представил топ-менеджера Хайруллина
13:27
Израиль задержал весь экипаж «Флотилии Сумуда», включая Грету Тунберг
13:27
Россияне ринулись покупать недвижимость в ХМАО
13:25
Курганский экс-депутат Алейников получил условный срок за смертельное ДТП
13:22
Директор Запорожской АЭС рассказал о грозящей станции опасности
13:19
Пешком и на машине: в Тюмени остро не хватает курьеров и водителей
13:19
Появилось видео, как фура раздавила екатеринбурженку
13:16
Южный обход Тюмени станет частью трассы М-12
13:15
Экс-мэр из ХМАО, осужденный за махинации с землей, решил оспорить судимость
13:15
В ХМАО взлетела стоимость автомобильных шин
13:13
Норвегия решила помочь Дании бороться с беспилотниками
13:08
ХМАО признан лучшим регионом по организации стажировок ветеранов СВО в проекте «Время героев»
13:06
Силовики задержали магнитогорца, спонсирующего проукраинское движение. Видео
13:06
Бельгия отказалась изымать российские активы
13:05
Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха семей из ХМАО на осенних каникулах
13:02
Трамп и Моди встретятся в Малайзии, чтобы обсудить покупку нефти из РФ
13:02
Главврачу из Березников, который уволился после 40 лет работы, нашли замену
13:02
Депутат Госдумы раскрыл, как свердловчанам искать без вести пропавших на СВО бойцов
13:01
На железнодорожных переездах под Тюменью нашли выбоины и ямы
12:59
The Telegraph: американцы перед визитом Трампа в Британию выдвинули требование на 67 тысяч долларов
12:59
Со строителей мемориала «Курская битва» требуют 1,2 млрд рублей
12:57
Красивые даты для свадьбы в 2025 году в Тюмени. Список
12:57
«У меня паника»: мужчина отработал вахту в Екатеринбурге, но остался должен 300 тысяч
12:51
«Прогресса нет»: экс-глава НАТО высмеял «коалицию желающих»
12:48
Народные приметы на 3 октября: что принесут вещие сны на Астафий Ветряк
12:45
Трамп встретится с Моди для обсуждения закупок российской нефти Индией
12:43
Венгрия частично переходит на французский газ
12:42
В российских аэропортах до конца 2025 года протестируют биометрию
12:40
Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
12:36
В Перми судят экс-следователя, попавшегося на взятке из «Банка приколов»
12:34
Бельгия выдвинула ультиматум по заморозке российских активов
12:34
В ХМАО резко выросли цены на шиномонтажах
12:32
Орбан обвинил Брюссель в намерении развязать войну из-за Украины
12:31
Договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном официально вступил в силу
12:30
Курганский музыкант сделал предложение девушке на популярном шоу Малахова. Фото
12:26
Депздрав ХМАО раскрыл алгоритм записи к врачам узких специальностей
12:26
Челябинские семьи стали массово ремонтировать квартиры к осени
12:25
Тюменцы в два раза чаще стали платить по QR-коду
12:25
В Пермском крае взлетели продажи презервативов
12:25
«Это наше ноу-хау»: в России испытывают новое оружие против дронов
12:19
Ямальский рыбак пошел под суд за вылов чира
12:18
Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов
12:16
В Молдавии стремительно сокращается население
12:15
Франция выводит десятки тысяч полицейских для охраны порядка на протестах
12:14
В Екатеринбурге взыскали 2 млн с сына полковника, устроившего смертельное ДТП
12:12
Тюменскую стоматологию наказали после смерти пациента
12:11
В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА
12:11
Бастрыкин потребовал доложить об операции, после которой челябинская пациентка едва не умерла
12:10
Свердловчане будут больше платить за капремонт
12:07
Директор тюменского приюта для бездомных предложил превратить «Бомж-тур» в социальный проект
12:05
Пермяки стали реже болеть туберкулезом и ВИЧ
12:05
Жителя Шадринска будут судить за хранение пистолета ТТ 90-летней давности. Фото
12:04
Площадь пожара в мебельном цехе Челябинска достигла 1000 квадратных метров. Фото
12:02
В Сургуте жители пожаловались на застройщика, оставившего дом без элитного ремонта. Фото
12:00
В России мужчины зарабатывают на треть больше женщин
12:00
Гарри Поттер и 50 оттенков серого: легендарные фильмы покажут в кинотеатрах Кургана
11:59
В Перми умерла преподаватель, посвятившая полвека подготовке студентов-нефтяников
11:58
Оправдывавший убийство генерала Кириллова россиянин сел на восемь лет
11:58
Вновь избранные депутаты челябинского парламента «разобрали» себе комитеты
11:51
Украинский дрон ранил женщину в курском селе
11:50
Суд вынес суровый приговор участникам смертельной драки в Екатеринбурге. Фото
11:48
Журналистку «Дождя»* Котрикадзе** заочно арестовали в России
11:48
1
В Челябинске поддержали идею Путина проводить Неделю космоса в РФ
11:48
Свердловский депутат помогает бойцам на СВО двигать линию фронта. Фото, видео
11:45
FT: Еврокомиссии поручили изучить все риски изъятия замороженных активов РФ
11:44
В Заозерном районе Кургана в ТРЦ «Стрекоза» появятся новые крупные магазины
11:40
«Нашли только телефон»: в свердловской глубинке год ищут пропавшего мужчину. Фото
11:38
Съедутся со всей России: в Москве устроят масштабную конференцию об искусственном интеллекте
11:38
На Ямале создали мобильное приложение для путешественников
11:37
Пермский долгострой получил статус приоритетного инвестиционного проекта
11:36
Суд заочно арестовал журналистку «Дождя»* Котрикадзе** за ложь об армии
11:34
Экс-депутата Мосгордумы Круглова обвинили в распространении лжи о ВС РФ
11:33
Стометровый комплекс «Пермь-Сити» будет выглядеть как хвост сказочного персонажа
11:33
Что известно об уволившемся замглавы Шадринска Волгареве, приехавшем из ХМАО
11:32
Челябинец выиграл 2 миллиона рублей, но он еще не знает об удаче
11:31
В Екатеринбурге заключили исторические соглашения, которые изменят облик города
11:31
Минобороны оснастило новейшим вооружением российских военных в Арктике и Сибири. Видео
11:28
Участник СВО из Челябинска после ранения вернул дочери огромный долг
11:23
На Западе оценили успехи России на фронте
11:23
Почетному гражданину Тюмени исполнилось 100 лет
11:23
Два оппозиционера стали вице-спикерами челябинского парламента
11:22
Ждем вспышки на Солнце: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября
11:18
Уральские боксеры поборются за миллионы долларов в Дубае. Фото
11:17
Православные женщины просят предотвратить шоу ведьмы из «Битвы экстрасенсов» в Кургане
11:15
Пермский заключенный в колонии публиковал экстремистскую символику
11:12
Politico: Европа давит на Японию и США, чтобы получить доступ к активам РФ
11:07
Группа солдат элитного подразделения ВСУ сдалась в плен под Красноармейском
11:06
Под Челябинском горит мебельный цех. Видео
11:05
Курганский военком Зарипов рассказал, сколько призывников отправят служить в Президентский полк
11:01
С какими заболеваниями призовут в армию курганцев в 2025 году
11:01
Один из задержанных полицейских рассказал, как их группа обворовывала бойцов СВО
11:00
Екатеринбуржцам рассказали, как девелоперы превращают школы в социально-культурные центры
11:00
Тюменские пожарные спасли из огня более сотни животных
10:58
Челябинский «Трактор» попробует реабилитироваться во втором московском матче
10:55
Челябинская «Макфа» судится с чешской фирмой семьи бывших собственников
10:54
В Курганской области отремонтировали участок трассы «Иртыш», где часто происходили ДТП
10:53
Россиянам рассказали о новом способе обмана с цифровыми копиями умерших людей
10:45
Олег Цепкин остался челябинским сенатором на третий срок
10:43
«Подставил минздрав»: перинатальный психолог, топтавший в Екатеринбурге плакат о контрацепции, раскаялся
10:40
В тюменском аквапарке завелись тараканы
10:40
В ХМАО погиб водитель легковушки, столкнувшись с грузовиком на трассе
10:40
Курган богат талантами: студенты стали одними из лучших в робототехнике. Фото
10:39
СК возбудил дело из-за гибели на охоте главы района Новосибирской области
10:39
ВС РФ добились успехов в Запорожской области
10:39
Пермяк чуть не погиб из-за загоревшегося электросамоката
10:37
В Курганской области начнут готовить IT-кадры по новым отечественным программам
10:37
Курганских призывников не будут отправлять в зону СВО
10:36
Челябинский парламент нового созыва обрел спикера. Видео
10:34
Мошенники обманули тюменского пенсионера почти на два миллиона рублей
10:33
«Год пролетел на одном дыхании»: полпред Жога поделился впечатлениями от Урала
10:32
Задержки и отмены рейсов в России утром 2 октября: где и какие сбои
10:31
В Тюмени под застройку отдали район у Рощино — что там будет
10:30
Названы работодатели, обещающие челябинским студентам зарплату до 130 000 рублей
10:29
Курганским уклонистам от армии запретят выезд за границу
10:28
В России обрушились продажи смартфонов
10:25
На Ямале директора фирмы будут судить за долги охраннику
10:23
Концерт «королевы русского шансона» отменили в Екатеринбурге
10:22
Экс-возлюбленная Дурова Ирина Болгар продала квартиру за 15,5 миллионов рублей
10:21
На границе РФ и Казахстана образовались многокилометровые очереди из грузовиков
10:19
Какой будет зима в 2025-2026 году в Тюменской области
10:18
Электровелосипеды ушли на зимовку в Перми
10:13
Марочко: ВС РФ выдавливают ВСУ из харьковского Амбарного
10:13
Курганцев будут призывать на службу в армию в электронном виде через Госуслуги
10:12
Паслер усилил своего зама, которому прочили отставку
10:11
Сколько стоит сделать ремонт в тюменской квартире
10:11
В Екатеринбурге женщина вышла из больницы и загадочно пропала. Фото
10:08
Губернатор Калифорнии Ньюсом объявил себя «лидером свободного мира»
10:08
В Курганской области в армию призовут восемьсот юношей в возрасте до 30 лет
10:07
Челябинцы стали на 15% чаще летать за рубеж
10:05
Для держателей единой карты в ЯНАО подготовили большие перемены
10:01
Боец ВС РФ отрезал себе ступню, чтобы выжить
10:01
«Глухие пешеходы» и вертикальный «Стоп»: в России появятся новые дорожные знаки
09:59
В красноярских лесах пропала семья туристов с пятилетним ребенком
09:58
В Воронежской области дроны ВСУ повредили два дома
09:56
Зима-сюрприз: какую погоду ждать россиянам в зимние месяцы 2025-2026. Инфографика
09:53
В Сургуте выпал первый снег. Видео
09:50
Семье погибшего участника СВО соцзащита в ЯНАО отказала в выплатах
09:45
В Челябинске запретили торговать запрещенной в России жвачкой для собак. Фото
09:43
Сенатор Круз в США оговорился призвал прекратить нападки на педофилов
09:41
Россию атаковали более 80 беспилотников ВСУ
09:40
Дизельное топливо и бензин подорожали в Курганской области. Инфографика
09:37
Туристка из Екатеринбурга выявила новую тенденцию на курортах Турции
09:36
Самолет с пассажирами аварийно сел в аэропорту Братска
09:34
В Кургане временно отключат воду по 452 адресам. Список
09:30
Хирурги в Тюмени провели уникальную для региона операцию
09:30
Челябинцев в выходные зовут на фестиваль любви, автокросс и кинопоказы. Афиша
09:28
Европа обновила рекорд по импорту газа в сентябре
09:28
В Братске экстренно сел самолет с 77 пассажирами
09:22
Минобороны РФ: за ночь сбиты 85 украинских беспилотников
09:21
Онколог развеял главные мифы о раке груди
09:19
Беспилотные автомобили появятся на дорогах России в 2027 году
09:14
Тюменский кулинарный маркетплейс запустили в Москве
09:12
В ЯНАО пойдет под суд водитель, избивший инспектора ГАИ
09:07
Украина атаковала Волгоградскую область, есть разрушения
09:06
В Госдуме назвали основное оружие ВСУ против России
09:00
В Кургане рядом с озером Левашово запустят новую стройку. Карта
08:56
Следствие отказалось приостановить дело бывшего судьи Печурина, ушедшего на СВО
08:56
Охота в России резко подорожает
08:52
ВСУ понесли огромные потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник
08:48
Ресторатор назвал самые популярные у иностранцев блюда пермской кухни
08:45
Три уголовных дела: почему самую большую школу Кургана связывают со скандалами
08:45
В челябинских садах хотят заняться реабилитацией экс-бойцов СВО и их семей. Фото, видео
08:43
В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине
08:38
Аэропорты Волгограда и Астрахани снова открыты
08:28
Марочко: российские военные начали закрепляться у Дробышева в ДНР
08:25
Зимний огород: какие овощи и фрукты свердловчане могут вырастить на подоконниках
08:24
Грузовик задавил дорожных рабочих в ЯНАО
08:22
«Неэффективно использовали морги»: Счетная палата ХМАО нашла нарушения в Бюро судмедэкспертизы
08:18
Сотрудники СБУ пытались завербовать жительницу Шебекино, пытая на ее глазах отца
08:13
Россияне составили портрет идеального учителя
08:05
Возле ЖД вокзала в Тюмени соберется спецтехника экстренных служб
08:00
Штормовой ветер, дождь и мокрый снег накроют Тюмень
07:53
Суд обязал администрацию Перми ускорить расселение аварийного дома
07:52
Politico: саммит глав ЕС в столице Дании зашел в тупик
07:50
На Украине готовят переименование копеек в шаги
07:46
Для Трампа готовится секретный разведывательный брифинг
07:45
Замглавы Шадринска, приехавший из ХМАО, уволился спустя три месяца работы
07:39
Ночное похолодание нагрянет в Свердловскую область
07:35
В Воронежской области сбито более 10 беспилотников
07:31
Названа неожиданная деталь из Польши на сбитых дронах
07:30
Челябинские таксисты о новом списке машин: «Все уйдут в бомбилы»
07:26
Сотни тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления в 2026-м
07:24
Временно закрыты два российских аэропорта
07:22
Украина атаковала дронами Ростовскую область
07:20
В США высказались по поводу войны с Россией
07:12
Российские войска начали бои за Новогригоровку в Запорожской области
07:06
В США раскрыли главную опасность ракет Tomahawk, которые Вашингтон решил передать Киеву
07:06
Аэропорты в Астрахани и Саратове закрыты
07:01
Рютте поругался с премьером Эстонии из-за российских МиГ-31
06:49
Россиян предупредили о зиме холоднее предыдущей
06:49
Полиция прекратила уголовное преследование Гуфа по делу о грабеже
06:43
Пермская компания построит пятиэтажный деловой центр в микрорайоне Ива
06:34
В Ноябрьске собрали новый состав Общественной палаты
06:32
Стармер настаивает на продолжении поставок оружия Украине
06:22
Россиянам рассказали о главном преимуществе октября с точки зрения отдыха
06:20
Овечкин впервые после травмы вошел в заявку «Вашингтона»
06:19
Солдаты ВСУ при помощи дрона передали россиянам координаты заградотрядов
06:18
Журналистку «Дождя»* Валерию Ратникову** объявили в розыск
06:16
В Госдуме считают, что учителя достойны более дорогих подарков
06:10
Президент Румынии стал героем мемов после неловкой ситуации с военным караулом
05:59
От имени курганского депутата орудуют мошенники
05:59
Полярное сияние разлилось над Свердловской областью из-за магнитной бури. Фото
05:53
Аферисты выманили более полумиллиона рублей у жителя ХМАО при покупке авто
05:28
Над рядом районов Пензенской области введен план «Ковер»
05:25
Семьи в Германии переплатили тысячи евро за электроэнергию из-за украинского кризиса
05:13
Судебным штрафом наказали мошенницу из Чусового
05:11
Жители Салехарда наблюдали в небе редкое природное явление. Видео
05:09
Колумбия разорвала торговое соглашение с Израилем и выслала дипломатов
04:42
В Москве ужесточили штрафы за нарушения правил выгула и содержания домашних животных
04:41
WSJ: США предоставят Украине разведданные для наведения дальнобойных ракет
04:26
В G7 задумали решить финансовые проблемы Украины с помощью РФ
04:24
Синоптики пообещали челябинцам солнечные выходные
03:58
Евросоюз поменяет подход к санкциям против России
03:52
Мать Овечкина наградили за вклад в олимпийское движение
03:50
Тагильчанин чудом выжил в смертельном ДТП при столкновении с лихачом. Фото
03:45
В Тюменском экопарке появилась новая локация для семейного отдыха с альпаками. Фото
03:12
Пермский предприниматель три года эксплуатировал работника
03:08
Меликов призвал наказать родителей участников драки в Махачкале
02:56
В крупнейшем экопарке под Нижневартовском появились новые локации
02:50
Курганский ЗАГС назвал самые редкие и популярные имена сентября
02:50
Пермское предприятие заплатит рабочему сотни тысяч рублей за травму ноги
02:49
В аэропорту Волгограда введен план «Ковер»
02:41
Суд изъял активы миллиардера Штенгелова в доход государства
02:22
Свердловских учителей от нападок родителей и детей будут защищать юристы
02:10
Число погибших из-за наводнения в Одессе возросло до 10 человек
02:03
Аэропорт ямальской столицы стал площадкой для необычной выставки. Фото
01:59
Легендарный врач Шуров объяснил, как спастись от осенней хандры и обострения
01:52
Суд конфисковал имущество владельца «Кириешек»
01:51
Суд признал экстремистом владельца бренда «Кириешки», миллиардера Штенгелова
01:48
Британский приматолог Джейн Гудолл умерла в возрасте 91 года
01:47
Пермский край продал Китаю десятки тысяч кубометров леса
01:34
Какой будет зима в Кургане: прогноз погоды до весны
01:25
Первый человек в истории достиг состояния в 500 млрд долларов
01:24
Курск может возглавить единоросс с фронтовым опытом Евгений Маслов
01:21
Украина раскрыла уровень радиации на Чернобыльской АЭС, где произошел блэкаут
01:13
Раскрыт замысел Украины, заявившей о блэкауте на Чернобыльской АЭС
00:58
Директор тобольской школы вошла в топ-30 лучших руководителей школ России
00:57
ЦСКА победил «Локомотив» в серии пенальти в Кубке России
00:44
В Пермском крае взлетели цены на бензин
00:28
В посольстве РФ заявили, что правительство Канады покрывает обстрелы ЗАЭС
00:26
«У чиновников больше выбора»: автосоюз взбунтовался из-за новых требований к такси
00:24
Пашинян объяснил, почему Армения перестала полагаться на ОДКБ
00:24
Грузовик случайно насмерть задавил екатеринбурженку
00:11
На Украине сообщили о перебое в электроснабжении нового саркофага на ЧАЭС
00:04
В Кургане у продавца кота за два миллиона появился последователь
4