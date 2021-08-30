В Кургане утвердили порядок выплаты денег военным врачам, которые приехали помогать в борьбе с COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Специалистам Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, командированным в Курганскую область для помощи в борьбе с COVID-19, выплатят деньги из регионального резервного фонда. Порядок выплат за август и сентябрь утвердило правительство Курганской области.

«Денежные выплаты предоставляются командированным работникам учреждений, подведомственных Министерству обороны РФ, привлекаемым для оказания медицинской помощи гражданам, проживающим или находящимся на территории Курганской области. Денежные выплаты предоставляются получателям департаментом здравоохранения Курганской области за период с 1 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года», — говорится в постановлении регионального правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Размер денежных выплат будет исчисляться с учетом фактически отработанного времени из расчета месячной нормы рабочих часов на одну ставку. При этом они не могут превышать 57 500 рублей для врачей и 28 750 рублей для среднего медицинского персонала.

Специалисты Санкт-Петербургской военно-медицинской академии прибыли в Курганскую область для помощи в борьбе с COVID-19 в начале августа. Это два реаниматолога-анестезиолога, инфекционист, а также два курсанта. В начале июля на помощь курганским врачам в борьбе с COVID приезжали четыре специалиста Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России (Чебоксары). В прошлом году в регионе также работали специалисты Санкт-Петербургской военно-медицинской академии в составе сводного отряда Минобороны.