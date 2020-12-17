В Минобороны раскрыли результаты работы военных медиков в Кургане

Военные медики за время работы в Курганской области помогли 2,5 тысячам пациентов с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Военные медики за время работы в Кургане спасли жизни более 2,5 тыс. пациентов. Информацию об итогах работы сводного медицинского отряда Минобороны России URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

При участии военных медиков прошли лечение и были выписаны более 2,5 тыс. пациентов. Благодаря военным был создан единый центр респираторной поддержки больных с острой дыхательной недостаточностью, в котором прошли лечение более 400 больных», — указано в сообщении ЦВО.

Военные организовали работу сортировочной площадки. Там принимают и распределяют пациентов по больницам в зависимости от степени тяжести заболевания. Медицинская помощь стала оказываться быстрее. Курганские врачи вместе с военными помогли в лечении 500 пациентам с легкой формой течения COVID-19.

«Военные медики оказали неоценимую помощь, учитывая опыт, знания, которые ими были приобретены в период 2020 года в других регионах при развертывании военных госпиталей. Весь комплекс предпринятых мер позволил стабилизировать ситуацию, обеспечить качество лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Регион по всем показателям сегодня находится в «зеленой зоне», — цитирует пресс-служба ЦВО и. о. замгубернатора по соцполитике Ларису Кокорину.

Военные медики прибыли в регион 29 октября. Они помогали лечить больных коронавирусом в медучреждениях Кургана и районов области. В руководстве некоторых больниц региона специалисты Минобороны обнаружили проблемы. Ранее местные врачи сообщили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе президенту России Владимиру Путину.