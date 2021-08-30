Легендарный свердловский завод выставлен на Avito

Завод в Качканаре выставлен на продажу на Avito Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцы Качканарского металлургического завода «Металлист» (Свердловская область) выставили предприятие на продажу. Собственники планируют выручить с продажи 3,9 млрд. рублей. Информация о продаже появилась на сайте недвижимости Avito.

«Предлагаем в покупку металлургический завод, с возможным объемом литья до 30000 тонн в год и выручкой до 3 миллиардов в год при полной загрузке. Цена 3 990 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

Металлургический завод основан в 1970 годах. На сегодняшний день один из флагманов в истории литья по стране. «Завод производит изделия из чугуна, марганцевой стали, а также хромомолибденовой стали, железнодорожное литье, горнодобывающее и иное оборудование, в том числе производство тюбингов, винтовых свай, ковшей для горных экскаваторов и зубьев для них», — сказано в объявлении.

Предприятие имеет лидирующие позиции на рынке литья и стабильные заказы среди горнодобывающих предприятий страны. «Завод в идеальном состоянии и с новейшим оборудованием. Стоимость некоторых станков и линий достигает до 500 млн рублей. Однако, не хватает оборотки», — говорится в карточке на Avito.

В 2017 году у «Металлиста» возникли проблемы с выплатой работникам заработной платы. Из-за долгов по зарплате было возбуждено уголовное дело. В начале 2018 года рабочие завода планировали выйти на митинг. В ситуацию вмешался региональный министр промышленности и Следственный комитет. Только после этого руководство выплатило долг по зарплате в размере 53 млн рублей.