Посол рассказал о ближайшем шаге по объединению России и Беларуси

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в сентябре Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер России Владимир Путин на встрече в Москве могут подписать дорожные карты по интеграции. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем, и уже 9-го числа президенты [РФ и Белоруссии] встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», — цитирует ТАСС Алексея Гордеева.

Встреча лидеров стран пройдет 9 сентября в Москве, пишет RT со ссылкой на белорусское издание БЕЛТА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в первой декаде сентября, сообщает 5-tv.ru.

Ранее опрошенные URA.RU политологи отметили растущую зависимость Белоруссии от России. По словам президента «Центра развития региональной политики» Ильи Гращенкова, встречи Путина и Лукашенко все больше напоминают общение президента с губернатором. Гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов указывает, что на расширение связи с Москвой Минск вынуждают санкции Евросоюза.

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© Служба новостей «URA.RU»
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