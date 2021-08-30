Организаторы «Стенограффии» в Екатеринбурге обвинили пермских коллег в присвоении названия фестиваля граффити-искусства (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Идеологи и организаторы фестиваля «Стенограффия» (STENOGRAFFIA, Екатеринбург) поссорились с коллегами из Перми из-за использования названия фестиваля. В письме, поступившем в редакцию URA.RU, стрит-арт художники объяснили, что фестиваль с похожим названием проводится в Перми, но их об этом никто не предупредил.

«В Перми стартует фестиваль граффити „Стенограффия — Пермь“. Организаторов екатеринбургского фестиваля и владельцев бренда STENOGRAFFIA об этом не уведомили. Целиком и полностью поддерживая подобные инициативы, мы попросили воздержаться от использования официально зарегистрированного наименования», — приводятся в релизе слова коммерческого директора фестиваля STENOGRAFFIA Сергея Малахова.

Директор Центрального выставочного зала, куратор «Стенограффия — Пермь» Марина Фельдблюм объяснила URA.RU, что Пермь не успела «вписаться по срокам» в екатеринбургскую «Стенограффию», поэтому пермяки решили провести собственный фестиваль, изменив его название.

«Было подписано распоряжение губернатора края о том, что в Перми мы проводим этот фестиваль. Мне об этом сообщили уже после того, как решение было принято, а я, в свою очередь, сообщила об этом екатеринбургским коллегам уже в августе. Изначально от них (организаторов STENOGRAFFIA — прим. ред.) было получено заверение, что команда из Екатеринбурга приедет к нам в сентябре, но возникло некоторое недопонимание в среде граффити-художников и так далее», — сказала Фельдблюм.

Директор ЦВЗ также подчеркнула, что проводимое в Перми мероприятие «это не фестиваль „Стенограффия“ в чистом виде, а его реплика». Фельдблюм выразила надежду, что ситуация урегулируется и Пермь «станет частью настоящего фестиваля, который проводят екатеринбуржцы».

STENOGRAFFIA — один из крупнейших фестивалей уличного искусства в России. В этом году он проводится в 12 раз, а его участниками стали художники из Аргентины, Италии, Финляндии и Германии. Фестиваль граффити «Стенограффия — Пермь» посвящен предстоящему юбилею Перми, который город отпразднует в 2023 году, сообщается на сайте мэрии.