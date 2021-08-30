Несовершеннолетняя жительница ЯНАО зарезала женщину

Тело 29-летней женщины с колото-резаными ранами было обнаружено в одном из сел Тазовского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО 17-летнюю девушку подозревают в убийстве 28-летней местной жительницы, тело которой было обнаружено с колото-резаными ранами в минувшие выходные в одном из сел. Как сообщили 31 августа представители регионального СКР на официальном сайте ведомства, убийство произошло на почве неприязненных отношений.

«Вечером 28 августа 2021 года в квартире, где накануне распивала спиртное компания местных жителей, обнаружено тело 28-летней сельчанки с колото-резаными ранениями в области груди и живота. В ходе следствия установлена 17-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении убийства на почве личных неприязненных отношений с потерпевшей», — говорится в опубликованном сообщении.

Следственно-оперативной группой изъято орудие преступления, опрошены участники застолья, назначены судебно-криминалистические экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство), другие подробности случившегося в СКР не раскрывают.

Ранее сообщалось о жестоком убийстве местного жителя, совершенном в Пуровском районе приезжими вахтовиками. За совершение преступления тогда были осуждены три человека, один за убийство, двое — за пособничество и укрывательство.