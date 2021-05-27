Вахтовикам вынесли приговор за жестокое убийство жителя ЯНАО

Жителю Югры дали 13 лет колонии, остальным штраф в размере 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа и двум его пособникам из Свердловской области вынесли приговор за жесткое убийство ямальца. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по ЯНАО.

«В Тарко-Сале мужчина признан виновным в жестоком убийстве местного жителя. Двое его приятелей осуждены за укрывательство преступления», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере четырех миллионов рублей в качестве возмещения причиненного вреда потерпевшим. Свердловчане отделались штрафом в размере 150 тысяч рублей с каждого.

Ранее URA.RU сообщало, что трое мужчин, прибывших из Югры и Свердловской области на заработки, распивали спиртное и громко слушали музыку в квартире. К ним зашел 45-летний местный житель и сделал замечание по поводу шума, что стало причиной конфликта. Югорчанин жестоко избил ямальца, задушил и добил его ножом. После мужчина расчленил тело и с помощью приятелей спрятал его части в пакетах в заброшенном здании, избавившись также от орудий преступления. Пособники пытались уехать на поезде в Свердловскую область, но были задержаны. Жителя Югры задержали в Тарко-Сале.