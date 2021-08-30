Вывоз мусора происходит по графику, однако часто к бакам невозможно подобраться из-за нерадивых водителей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двор в центре Тюмени атаковали полчища крыс. Об этом URA.RU рассказала жительница города Людмила В. По словам женщины, одной из причин являются кафе и рестораны доставки, которые выкидывают свой мусор в те же места, что и жители.

«Проблема остро встала этим летом. Жарко, мусор выделяет запах, крысы бегут на него. Они уже расплодились. Обитают не только рядом с баками, бегают и на детской площадке. Рядом с нами масса кафе, они должны иметь свои баки с крышками, но выносят отходы в наши контейнеры», — рассказала URA.RU жительница одного из домов Людмила В.

Речь идет о дворе, общем для домов на Кирова 23 и 25, Челюскинцев, 28, и Володарского, 14. В них располагается множество заведений общепита, включая крупные: «Додо Пицца», «ШашлыкоFF», несколько ресторанов и баров.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «ТЭО», общее использование баков жителями и юрлицами не запрещено. А проблема образовалась из-за поведения некоторых автомобилистов. Ситуация типична для многих дворов с закрытой территорией.

«Вывоз отходов осуществляется по графику. Однако нередко водители перекрывают доступ к бакам. Из-за этого мусоровоз не может проехать и сделать свою работу. Решать эту проблему должна управляющая компания. Со своей стороны мы сообщаем о проблеме, и как только проезд освобождается вывоз происходит. Однако, если время работы в данный день истекло, то уборка осуществляется на следующий, поэтому кратковременно может образовываться переполнение», — рассказали в пресс-службе регоператора.