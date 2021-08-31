Представитель Кремля высказался об уровне антител у Путина

Владимир Путин вакцинировался «Спутником V» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У президента России Владимира Путина есть необходимый уровень антител к коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Информация о состоянии здоровья президента является непубличной информацией. Вы сами видите президента ежедневно. Можем заверить, что президент активно работает, и вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

В понедельник Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденя рассказал, что его показатели антител держатся на хорошем уровне. Руденя отметил, что анализ его показал более 15 тысяч антител к COVID. Президент в ответ не стал делиться своими результатами. Ранее глава государства вакцинировался вакциной «Спутник V».