Представитель Кремля высказался об уровне антител у Путина

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин вакцинировался «Спутником V» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У президента России Владимира Путина есть необходимый уровень антител к коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Информация о состоянии здоровья президента является непубличной информацией. Вы сами видите президента ежедневно. Можем заверить, что президент активно работает, и вакцинация дала свой положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

В понедельник Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденя рассказал, что его показатели антител держатся на хорошем уровне. Руденя отметил, что анализ его показал более 15 тысяч антител к COVID. Президент в ответ не стал делиться своими результатами. Ранее глава государства вакцинировался вакциной «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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