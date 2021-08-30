Путин рассказал об антителах после вакцинации от COVID-19

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Президент РФ сообщил о своих показателях после прививки от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что его показатели антител держатся хорошо. Об этом он заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — сказал глава государства губернатору. Руденя раскрыл, что его анализ показал более 15 тысяч единиц антител, а президент своими результатами делиться не стал. Губернатор заключил, что вакцина действительно показывает хорошие результаты.

Ранее Владимир Путин на прямой линии заявлял, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Выбрал он эту вакцину, опираясь на опыт своих знакомых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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