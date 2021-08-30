Губернатор Шумков поручил отремонтировать дом с тайным тоннелем

Курганский особняк времен конца XX века отремонтируют под музей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Белозерское (Курганская область) отремонтируют выявленный объект культурного наследия — жилой дом купца Меншикова. Под особняком обнаружен тайный тоннель. Поручение рассчитать стоимость дополнительного ремонта дал губернатор Курганской области Вадим Шумков во время рабочего визита в Белозерское, говорится в информации на сайте правительства региона.

В отремонтированный дом сможет переехать местный музей. На ремонт исторического здания выделено из бюджета региона четыре млн рублей. Но средств не хватит на внутренние работы. «Губернатор Вадим Шумков поручил начальнику управления охраны объектов культурного наследия Курганской области Сергею Севостьянову предварительно рассчитать сумму, необходимую на ремонт внутренних помещений. От этого будет зависеть решение по переезду музея и его дальнейшему развитию», — говорится в правительственном релизе.

Дом купца Меншикова — это здание начала XX века. Первый этаж сделан из камня, второй — деревянный. Переезд музея в исторический особняк позволит привлекать больше туристов, уверена директор музея Елена Макарова. Она уточнила, что под зданием есть старый тоннель, который, согласно местным легендам, использовался во время Гражданской войны. Музейщики уверены, что со временем этот объект можно было бы сделать частью музейного комплекса.

URA.RU сообщало, что в Белозерском районе открыли туристический арт-объект «Саргатский курган». Он представляет собой реконструкцию захоронения саргатского война и находится недалеко от археологического памятника «Савин-1».

На ремонт дома купца Меншикова выделено 4 млн рублей Фото с сайта правительства Курганской области