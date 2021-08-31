Лавров: Украина требует не отправлять наблюдателей на выборы в РФ

Киев пользуется желанием Запада усилить давление на Россию, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Украина устраивает провокации в преддверии российских выборов в Госдуму, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев потребовал от других стран, чтобы те не направляли наблюдателей на голосование в Россию.

«Я знаю, что многие провокации осуществляются через Украину сейчас. Мне уже стало известно, что они [киевские власти] веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы [иностранные государства]не направляли наблюдателей на наши выборы», — цитирует Сергея Лаврова ТАСС.

Глава российского МИДа добавил, что такой же сценарий украинские власти реализовали во время президентских выборов в Белоруссии. По его мнению, Киев воспользуется тем, что Запад ищет поводы для наращивания давления на Москву.

Ларов также отметил, что претензии Украины к избирательному процессу в Крыму и в Донбассе несостоятельны. Он подчеркнул, что «Крым — дело решенное», а жители самопровозглашенной Донецкой народной республики с российским гражданством могут голосовать «где бы они ни жили».

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров», передает RT.