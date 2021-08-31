Путин поручил властям обратить внимание на обманутых дольщиков

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Владимир Путин на GMIS 2019. Екатеринбург, портрет, путин владимир
Владимир Путин считает, что власти должны разобраться с проблемами дольщиков Фото:

Президент России Владимир Путин поручил активнее решать проблему обманутых дольщиков. Такую задачу глава государства дал врио губернатора Ульяновской области Алексею Русских.

«Есть еще одна проблема, о которой вы не упомянули, — это обманутые дольщики. Есть соответствующие программы на федеральном уровне, Вам обязательно нужно вписываться в эти программы и работать напрямую с людьми», — сказал Путин Алексею Русских, сообщается на сайте Кремля. Глава государства и губернатор сошлись на том, что через два с половиной года проблема будет решена.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Минфин выделит дополнительные средства на решение проблем обманутых дольщиков. Также он отмечал, что сейчас в России около 80-100 тысяч таких граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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