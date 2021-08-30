Курганцы хотят ставить камеры во дворах из-за ЧП в школе

Курганцы уверены, что с помощью видеокамер будут быстрее находить подростков-хулиганов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инцидент на школьной площадке, в результате которого родителям пострадавшего ребенка пришлось разыскивать обидчика через соцсети, вызвал большой резонанс. Курганцы предложили устанавливать на площадках и во дворах видеокамеры.

«Камеру хотя бы одну давно поставить в каждом дворе надо. Проще же — под окно привинтил и меньше потом поисков», — предложил Сергей Жданов в соцсети «Инцидент|Курган» во «Вконтакте».

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что в регионе 144 школы в рамках антитеррористической безопасности оснащены камерами видеонаблюдения. Работа по установке видеокамер планомерно продолжается. «Вместе с тем заметим, что ситуация на школьной площадке, где девочке разбили мячом губу, является несчастным случаем, и наличие видеокамер на территории школ не сможет предотвратить подобное. Дети должны соблюдать все правила безопасности при игре с мячом», — прокомментировали в пресс-службе департамента.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подросток разбил лицо девочке. Он пнул в нее мячом. Инцидент произошел вечером на спортивной площадке школы №5. Родители пострадавшей девочки обратились в полицию, а также разместили пост с фотографией обидчика в соцсетях. Отец девочки сообщил, что подростка нашли.