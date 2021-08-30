30 августа 2021

Хозяин «Таганского ряда» подстраховался от ухода из власти. Он готовит интригу на 2022 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра искусств «Главный проспект». Екатеринбург, никифоров анатолий
Анатолий Никифоров (справа) придумал, как сохранить свое представительство и в гордуме, и в Заксобрании даже после ухода из активной политики Фото:

Совладелец и фронтмен ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров намерен сохранить присутствие в гордуме Екатеринбурга после перехода его протеже, муниципального депутата Сергея Мелехина в свердловское Заксобрание по итогам выборов-2021. По данным URA.RU, Никифоров уже подобрал кандидатуру на замену Мелехину в думе.

«В частных разговорах Никифоров дает понять, что у него есть свой человек на место в гордуме, которое, скорее всего, станет вакантным», — поделился источник, близкий к резиденции свердловского губернатора. Имя потенциального преемника Мелехина пока держится в тайне.

Весной Никифоров, который работал в свердловском парламенте с 2008 года, дал понять, что уходит из активной политики: он отказался от участия в праймериз «Единой России». Чтобы удержать свое представительство в региональной власти, Никифоров продвигает в Заксобрание Мелехина. Поскольку Мелехин является депутатом-одномандатником (округ №2, Верх-Исетский район), в случае смены им места работы в Екатеринбурге пройдут довыборы в гордуму.

Довыборы состоятся в начале 2022 года, анонсирует собеседник агентства. Об этом же корреспонденту заявил секретарь екатеринбургского избиркома Вадим Антошин, но с оговоркой, что нужно дождаться итогов сентябрьского голосования. Имеющиеся в распоряжении URA.RU телефоны самого Никифорова на момент публикации были недоступны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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