Анатолий Никифоров (справа) придумал, как сохранить свое представительство и в гордуме, и в Заксобрании даже после ухода из активной политики Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Совладелец и фронтмен ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров намерен сохранить присутствие в гордуме Екатеринбурга после перехода его протеже, муниципального депутата Сергея Мелехина в свердловское Заксобрание по итогам выборов-2021. По данным URA.RU, Никифоров уже подобрал кандидатуру на замену Мелехину в думе.

«В частных разговорах Никифоров дает понять, что у него есть свой человек на место в гордуме, которое, скорее всего, станет вакантным», — поделился источник, близкий к резиденции свердловского губернатора. Имя потенциального преемника Мелехина пока держится в тайне.

Весной Никифоров, который работал в свердловском парламенте с 2008 года, дал понять, что уходит из активной политики: он отказался от участия в праймериз «Единой России». Чтобы удержать свое представительство в региональной власти, Никифоров продвигает в Заксобрание Мелехина. Поскольку Мелехин является депутатом-одномандатником (округ №2, Верх-Исетский район), в случае смены им места работы в Екатеринбурге пройдут довыборы в гордуму.

Довыборы состоятся в начале 2022 года, анонсирует собеседник агентства. Об этом же корреспонденту заявил секретарь екатеринбургского избиркома Вадим Антошин, но с оговоркой, что нужно дождаться итогов сентябрьского голосования. Имеющиеся в распоряжении URA.RU телефоны самого Никифорова на момент публикации были недоступны.