Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) женился на студентке из Уфы Диларе Зиннатулиной. Свадьба прошла в стиле 1990-х годов. Во время мероприятия артист успел снять штаны для фотографии у ЗАГСа и станцевать после обмена обручальными кольцами.
В соцсетях неоднозначно отнеслись к бракосочетанию рэпера. Часть пользователей считают свадьбу очередным пиар ходом артиста и прогнозируют скорый развод. Другие не понимают, почему мероприятие вызвало шквал негодования среди интернет-пользователей. URA.RU собрало самые яркие комментарии соцсетей на свадьбу Моргенштерна и Дилары Зиннатулиной.
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