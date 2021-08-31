В соцсетях разозлились из-за свадьбы Моргештерна. «После — выслать в Афганистан»

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Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
Моргенштерн женился в последний день лета 2021 года Фото:

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) женился на студентке из Уфы Диларе Зиннатулиной. Свадьба прошла в стиле 1990-х годов. Во время мероприятия артист успел снять штаны для фотографии у ЗАГСа и станцевать после обмена обручальными кольцами.

В соцсетях неоднозначно отнеслись к бракосочетанию рэпера. Часть пользователей считают свадьбу очередным пиар ходом артиста и прогнозируют скорый развод. Другие не понимают, почему мероприятие вызвало шквал негодования среди интернет-пользователей. URA.RU собрало самые яркие комментарии соцсетей на свадьбу Моргенштерна и Дилары Зиннатулиной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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