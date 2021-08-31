В Киеве предложили переименовать Украину в Русь-Украину. «Надо у них отобрать бренд „русских“»

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Официальный сайт президента Украины, украина, воздушные шарики
Алексей Арестович предложил отобрать у России бренд «русских» Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он сообщил, что в Киеве уже работают над этим. Также он призывает называть войну в Донбассе «русско-российским конфликтом».

«Надо у них отобрать бренд „русских“ в конце концов. Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим», — заявил Алексей Арестович в интервью на youtube-канале журналиста Романа Цимбалюка.

Советник главы офиса президента считает, что Киев должен называть конфликт между двумя странами «русско-российской войной». По мнению Арестовича, именно Украина является наследницей Руси, в то время как Россия может претендовать на это «с натяжкой».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале отметила, что заявление Арестовича сняло вопросы о том, чем занимаются в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила свой вариант нового названия Украины. «Дарю — Укрусь. Не благодарите», — написала Захарова.

Ранее Арестович предложил разделить понятия «российский» и «русский». По его мнению, различия между терминами необходимо закрепить в законах. Арестович также назвал глупостью борьбу с русским языком на Украине. По его мнению, это вызывает конфликт внутри украинского общества, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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