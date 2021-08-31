Правозащитники обвинили власти Москвы в нарушении прав школьников

Дети без московской прописки не смогут обучаться в столичных школах. Такой «фильтр» создан на этапе подачи заявления о поступлении в школу. Об этом сообщается в докладе комитета «Гражданское действие».
«Позиция департамента образования Москвы неофициальная, но четкая: нет регистрации — нет учебы», — приводит слова аналитика «Гражданского содействия» Константин Троицкий «
Такая проблема касается не только детей мигрантов, а всех граждан России, переехавших в столицу из регионов страны. В департаменте образования Москвы настаивают, что школьное образование в России доступно каждому и требование предоставить прописку ввело Министерство просвещения РФ.
Ранее сообщалось, что в новом учебном году братья и сестры смогут учиться в одной школе вне зависимости от прописки. Новый учебный год начнется в очной форме. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
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