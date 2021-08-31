31 августа 2021
30 августа 2021

В дачном поселке под Екатеринбургом произошел крупный пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении были задействованы 31 человек

Под Екатеринбургом произошел пожар площадью 1000 квадратных метров в СНТ «Энергостроитель». Об этом сообщили в МЧС Свердловской области.

«На площади 1000 кв.м горели 10 садовых построек. Информации о пострадавших не поступало. Пожар локализован, в 07:05 (мес) открытое горение ликвидировано. В тушении пожара задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 31 человек личного состава», — указано на сайте МЧС Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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