Минтруд хочет изменить правила получения детских пособий

Женщины смогут получить пособие на детей, даже если не смогли устроиться на работу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Минтруд планирует изменить правила получения пособий на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Беременность может стать одной из уважительных причин отсутствия дохода при назначении социальных выплат. Об этом рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

«В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины. Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка», — сообщила Ольга Баталина «Известиям».

По словам Баталиной, период беременности предлагают считать объективной причиной отсутствия дохода при использовании правила нулевого дохода, сообщает сайт MK.RU . Она отметила, что часто женщина после рождения первого ребенка и трехлетнего перерыва встает на учет в службу занятости, и ей сложно устроиться на работу с маленьким ребенком, пишет Life . Если женщина в этот период забеременела и не смогла найти работу, то она все равно сможет получить пособие на первенца в соответствии с готовящимися изменениями.

Ранее стало известно, что Минтруд изменит правила начисления социальных выплат на детей. По словам Баталиной, изменения позволят не учитывать при назначении пособий автомобили, которые находятся в розыске или под арестом.