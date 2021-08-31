Минтруд хочет изменить правила получения детских пособий

Минтруд планирует изменить правила получения пособий на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Беременность может стать одной из уважительных причин отсутствия дохода при назначении социальных выплат. Об этом рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.
«В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины. Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка», — сообщила Ольга Баталина «Известиям».
По словам Баталиной, период беременности предлагают считать объективной причиной отсутствия дохода при использовании правила нулевого дохода, сообщает сайт
Ранее стало известно, что Минтруд изменит правила начисления социальных выплат на детей. По словам Баталиной, изменения позволят не учитывать при назначении пособий автомобили, которые находятся в розыске или под арестом.
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