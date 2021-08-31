31 августа 2021

Минтруд хочет изменить правила получения детских пособий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, ребенок, семья, мама и ребенок
Женщины смогут получить пособие на детей, даже если не смогли устроиться на работу Фото:

Минтруд планирует изменить правила получения пособий на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Беременность может стать одной из уважительных причин отсутствия дохода при назначении социальных выплат. Об этом рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

«В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины. Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка», — сообщила Ольга Баталина «Известиям».

По словам Баталиной, период беременности предлагают считать объективной причиной отсутствия дохода при использовании правила нулевого дохода, сообщает сайт MK.RU. Она отметила, что часто женщина после рождения первого ребенка и трехлетнего перерыва встает на учет в службу занятости, и ей сложно устроиться на работу с маленьким ребенком, пишет Life. Если женщина в этот период забеременела и не смогла найти работу, то она все равно сможет получить пособие на первенца в соответствии с готовящимися изменениями.

Ранее стало известно, что Минтруд изменит правила начисления социальных выплат на детей. По словам Баталиной, изменения позволят не учитывать при назначении пособий автомобили, которые находятся в розыске или под арестом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...