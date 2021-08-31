Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк с 1 сентября изменит условия выдачи ипотеки и снизит возраст заемщиков до 18 лет. Об этом рассказал представитель банка.
«Сбер» уменьшит минимальный возраст потенциальных заемщиков на три года. Ипотеку можно будет оформить с 18 лет, сообщает РБК со ссылкой на представителя банка. Молодые клиенты смогут воспользоваться программой готового жилья или взять кредит на новостройку. Изменения действуют при подаче заявок в отделения Сбербанка или онлайн.
Новые условия связаны с тем, что все больше молодых людей задумываются об ипотеке, сообщает издание. Молодежь в России рано начинает работать, поэтому изменения помогут им начать самостоятельную жизнь с покупки жилья, сообщили в «Сбере».
Ранее россиянам перечислили способы уменьшить платеж по ипотеке. Финансист посоветовал брать ипотеку на максимально возможный срок, чтобы меньше платить каждый месяц. При выборе кредита лучше самостоятельно изучить программы по ипотеке, а не полагаться на банк, передает «Федеральное агентство новостей».
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