Крупная авария произошла в районе Нижней Туры (архивное фото) Фото: ГИБДД по Свердловской области

Густой дым спровоцировал массовое ДТП на трассе Екатеринбург-Серов. Водитель Lada Priora влетел во впереди идущий грузовик в районе Нижней Туры, в другой аварии пострадала иномарка. Видео об аварии свердловчане распространяют в пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

«Густой дым на Серовском тракте спровоцировал массовое ДТП. Густой дым пришел со свалки, которая горит возле Нижней Туры», — сообщают администраторы паблика «Екатеринбург-Серов» в ВК.

Информации о погибших и раненых в ДТП нет. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области URA.RU сообщили, что прокомментируют ситуацию позже, так как все сотрудники Госавтоинспекции задействованы в обеспечении правопорядка на школьных линейках 1 сентября. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали URA.RU, что в ведомстве не зарегистрированы сообщения о возгораниях на свалке в Нижней Туре, и нет информации о других крупных пожарах в том районе.

Ранее в свердловском МЧС предупреждали об ухудшении погоды в регионе 1 сентября . Сообщалось, что регион накроет смогом от природных пожары в регионах Уральского федерального округа и Республики Саха (Якутия).