ООО «УралДорТехнологии» не справилось с задачей открыть движение на мосту на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги в Екатеринбурге к 1 сентября, о чем просил губернатор Евгений Куйвашев. Судя по трансляции на сайте мэрии, работы по укладке асфальта продолжаются, проезд для транспорта закрыт.
Путепровод на Луганской — один из самых проблемных дорожных ремонтов. По контракту, «УралДорТехнологии» должны завершить работы до конца октября. Но в июле губернатор Евгений Куйвашев просил успеть к началу учебного года, «чтобы пробки на Кольцовском тракте исчезли как можно скорее».
После этого мэр Алексей Орлов приезжал на объект дважды (28 июля и 25 августа). И разочаровывался: сначала подрядчик проинформировал его о проблемах с согласованием работ с СвЖД (позже этот вопрос сняли), а затем о трудностях в обсуждении деталей ремонта с горадминистрацией. Во втором случае градоначальник не сдержал эмоций. Реагируя на критику, «УралДорТехнологии» обещали открыть две полосы движения к 1 сентября (Орлов был осторожнее и не назвал конкретных сроков).
По данным URA.RU, некоторое время назад Орлов вместе с профильными чиновниками рассматривал вопрос о расторжении контракта с «УралДорТехнологиями». Но, как утверждает источник в мэрии, они решили этого не делать — из-за высоких бюрократических издержек.
Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян не подтвердила это. «У меня такой информации нет. Могу сказать, что этот объект действительно под пристальным вниманием, туда регулярно — по несколько раз в неделю — выезжают специалисты разного уровня», — отметила она.
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