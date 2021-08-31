31 августа 2021

Подрядчик мэрии Екатеринбурга провалил поручение Куйвашева. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главой Екатеринбурга Алексеем Орловым объектов благоустройства города. Екатеринбург, россельбан, строительство дороги, дорожная развязка, строительство развязки, ремонт дорог, улица луганская
Неделю назад подрядчик обещал мэру открыть две полосы движения к 1 сентября на Луганской Фото:

ООО «УралДорТехнологии» не справилось с задачей открыть движение на мосту на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги в Екатеринбурге к 1 сентября, о чем просил губернатор Евгений Куйвашев. Судя по трансляции на сайте мэрии, работы по укладке асфальта продолжаются, проезд для транспорта закрыт.

Путепровод на Луганской — один из самых проблемных дорожных ремонтов. По контракту, «УралДорТехнологии» должны завершить работы до конца октября. Но в июле губернатор Евгений Куйвашев просил успеть к началу учебного года, «чтобы пробки на Кольцовском тракте исчезли как можно скорее».

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После этого мэр Алексей Орлов приезжал на объект дважды (28 июля и 25 августа). И разочаровывался: сначала подрядчик проинформировал его о проблемах с согласованием работ с СвЖД (позже этот вопрос сняли), а затем о трудностях в обсуждении деталей ремонта с горадминистрацией. Во втором случае градоначальник не сдержал эмоций. Реагируя на критику, «УралДорТехнологии» обещали открыть две полосы движения к 1 сентября (Орлов был осторожнее и не назвал конкретных сроков).

По данным URA.RU, некоторое время назад Орлов вместе с профильными чиновниками рассматривал вопрос о расторжении контракта с «УралДорТехнологиями». Но, как утверждает источник в мэрии, они решили этого не делать — из-за высоких бюрократических издержек.

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян не подтвердила это. «У меня такой информации нет. Могу сказать, что этот объект действительно под пристальным вниманием, туда регулярно — по несколько раз в неделю — выезжают специалисты разного уровня», — отметила она.

Сейчас ремонт моста выглядит так. У него есть и политическая подоплека: предполагалось, что по этому маршруту сможет проехать кортеж министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который посетит Екатеринбург 2 сентября
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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