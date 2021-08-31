Жители Копейска также жалуются на ржавую воду (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Копейска города-спутника Челябинска испытывают перебои с водой. В канун Дня знаний, 31 августа, произошла авария на новом водоводе. В мэрии Копейска заявляют, что прорывы устранены, но копейчане сообщают URA.RU, что ситуация до конца не исправлена.

«У нас в центре города по проспекту Славы вода из крана идет крайне нестабильно. Вчера ее целый день не было — ни горячей, ни холодной, отчаялась помыть детей перед 1 сентября, но в десять вечера воду дали. Ну как дали, потекла ржавая и чуть теплая вода, пришлось довольствоваться этим», — рассказала URA.RU читательница.

По словам копейчанки, утром 1 сентября вместо горячей воды из крана вновь побежал слабый ручеек из ржавчины. У ее знакомых в разных домах города примерно такая же ситуация. А кому-то воду не дали до сих пор. Как сообщают в администрации Копейска, авария произошла на новой водонасосной станции.

«Порывы сетей произошли в 9 местах на основном водоводе Д-800. Аварию устраняли две бригады и пять единиц техники. Работы закончились 31 августа в 20:00. Идет тестовый режим запуска водовода», — отмечает мэрия в паблике «А.Л Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

В этом же паблике жители жалуются главе региона Алексею Текслера на отсутствие водоснабжение. Женщина сообщила, что на проспекте Коммунистическом, 35 до сих пор нет воды. На ее бытовые нужды за день уходит до 40 литров покупной воды.