Курганские власти рассказали о будущем стадиона «Локомотив»

На территории стадиона «Локомотив» планируют создать спортивно-досуговый кластер (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории стадиона «Локомотив» в Кургане планируют создать спортивно-досуговый кластер, сообщили URA.RU в региональном управлении по физкультуре и спорту. Этот спортивный объект ранее принадлежал РЖД, в 2021 году его передали в ведение властей Курганской области.

Вопрос о будущем стадиона «Локомотив» поднимался на общественном совете при региональном спортуправлении. «Обсуждались несколько вариантов использования в дальнейшем стадиона „Локомотив“: в прежнем формате, создание парковой зоны либо спортивно—досугового кластера. После обсуждения всех вариантов единогласно принято решение о создании спортивно—досугового кластера», — рассказали в спортуправлении.

Ожидается, что на территории стадиона появятся места для активного отдыха для детей (от 5 до 14 лет) и взрослых. Речь идет в том числе об уличных тренажерах, площадках для мини-футбола, панна-футбола, воркаута, скейтбординга и велопаркура. Также кластер будет включать беговую дорожку, велодорожку, зоны для прогулок и тихого отдыха.

О том, что РЖД передали стадион «Локомотив» властям Курганской области, ранее сообщал губернатор Вадим Шумков, назвав этот спортивный объект «очень уставшим». Глава региона заявлял, что территорию стадиона превратят в спортивно-рекреационный парк, где можно «гулять, отдыхать и заниматься спортивными и иными активностями». По данным Шумкова, обновить территорию стадиона планируют в 2022 году.