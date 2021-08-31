Курганский медиахолдинг наказали за невыплаты зарплат

Работники медиахолдинга винят в невыплате зарплат экс-директора Михаила Белоусова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшие сотрудники ООО «ТВ-Зауралье» пожаловались в Гострудинспекцию на невыплату расчета при увольнении. Ведомство выдало компании предписание, а за его невыполнение оштрафовало медиахолдинг, сообщили в Гострудинспекции.

«По обращению работников проведена проверка в ООО „ТВ-Зауралье“. Выявлено нарушение ст. 140 ТК РФ, а именно: при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Выдано обязательное для исполнения предписание с требованием выплатить заработную плату. В установленный день ООО „ТВ-Зауралье“ не выполнило предписание», — говорится в сообщении ведомства.

Гострудинспекция направила материалы административного дела в мировой суд. Суд принял решение оштрафовать компанию на 50 тысяч рублей.

Источник, посвященный в дела компании, рассказал URA.RU, что практику не выплачивать заработную плату в срок и сполна начал экс-директор Михаил Белоусов при поддержке бывшего главного бухгалтера Валентины Делеско. «Эти двое и довели компанию до краха, пользуясь полным доверием учредителя, творили что хотели. Сотрудникам практически всем пришлось уволиться. У Белоусова еще присказка была: „А теперь пусть они походят за зарплатой, буду платить в месяц по 500 рублей“», — говорит бывший сотрудник ООО «ТВ-Зауралье» на правах анонимности.

Экс-директор компании Михаил Белоусов сообщил, что по его сведениям, долги перед работниками уже погашены. «Мне, по крайней мере, все выплатили. И всем, кого я знаю, при увольнении также все выплатили. Сотрудники вольны винить в трудностях компании кого угодно», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что в начале этого года уволился директор ООО «ТВ-Зауралье» и рекламного агентства «Курьер» Михаил Белоусов, проработавший руководителем более 14 лет. Медиахолдинг испытывал большие финансовые трудности. ООО «ТВ-Зауралье» является учредителем информационного агентства «Kurgan.ru». Михаил Белоусов в настоящее время возглавляет общественную палату Курганской области.