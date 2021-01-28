Известный курганский рекламщик уволился ради выборов в Госдуму

Михаил Белоусов в 2019 году в четвертый раз стал председателем Общественной палаты Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Кургане директор рекламного агентства «Курьер» Михаил Белоусов уволился с руководящей должности. Оставаясь на посту председателя Общественной палаты, он сосредоточится на помощи при проведении выборов в Госдуму. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, знакомых с ситуацией.

«Белоусов три дня назад уволился из „Курьера“, где он проработал директором 14 лет. Есть информация, что он сосредоточится на общественной работе и будет помогать на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года», — поделился с URA.RU источник.

Еще один собеседник URA.RU добавил, что в рекламном агентстве сейчас финансовые проблемы. «Сотрудники увольняются, ищут новую работу. Эфирное вещание на телевидении [„Kurgan.ru“] сокращается. Раньше компания держалась на плаву за счет госконтрактов, но сейчас их нет. ТВ — это дорогое удовольствие», — поделился инсайдер.

Получить комментарии Белоусова URA.RU не удалось. На звонок он не ответил.

Ранее агентство сообщало, что после ухода с должности директора агентства Белоусов пойдет в политику. Почти 15 лет он тесно работал с сенатором Сергеем Муратовым, экс-сенатором Сергеем Лисовским и лидером фракции «Единая Россия» в облдуме Маратом Исламовым. Источники агентства полагают, что политики будут пытаться взять Белоусова в свою команду.