В детские сады и школы не было поставок хлеба Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сысертский хлебокомбинат (Свердловская область) останавливает работу. Работникам предприятия сообщили, что все они будут уволены. Об этом URA.RU сообщила директор Сысертского центра занятости Юлия Яценко.

«Вчера стали поступать звонки от работников предприятия, при том в вечернее время. Люди обращались с вопросами, что им делать, так как руководство предприятия объявило им, что завтра (1 сентября, — прим.ред.) предприятие закрывается», — сообщила URA.RU Яценко.

В центре занятости сообщили, что на хлебокомбинате работали более двухсот человек. Местные жители рассказали URA.RU, что взволнованы тем, что закрывается крупное предприятие городского округа. А также отметили, что 1 сентября не было поставки хлеба в детские сады, школы, интернат.