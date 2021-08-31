31 августа 2021

В свердловском хлебокомбинате прошли массовые увольнения. Завод поставлял продукты в детсады и школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Сургутский хлебозавод» перед Пасхой. Сургут , сургутский хлебозавод, хлебохранилище
В детские сады и школы не было поставок хлеба Фото:

Сысертский хлебокомбинат (Свердловская область) останавливает работу. Работникам предприятия сообщили, что все они будут уволены. Об этом URA.RU сообщила директор Сысертского центра занятости Юлия Яценко.

«Вчера стали поступать звонки от работников предприятия, при том в вечернее время. Люди обращались с вопросами, что им делать, так как руководство предприятия объявило им, что завтра (1 сентября, — прим.ред.) предприятие закрывается», — сообщила URA.RU Яценко.

В центре занятости сообщили, что на хлебокомбинате работали более двухсот человек. Местные жители рассказали URA.RU, что взволнованы тем, что закрывается крупное предприятие городского округа. А также отметили, что 1 сентября не было поставки хлеба в детские сады, школы, интернат.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...