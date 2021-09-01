В МИД России сообщили, когда признают Талибан

Для признания талибов (запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан») нужно дождаться формирования нового правительства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
«Что касается вопроса об официальном признании, то сначала надо дождаться формирования нового правительства (Афганистана), в котором были бы представлены все политические силы, включая этнические меньшинства, а затем определять свою позицию. Спешки тут нет», — сообщил Игорь Моргулов в интервью РИА «Новости».
В Москве надеются, что стороны выйдут на политический консенсус и новая власть в Афганистане сформируется с учетов интересов всего народа, сказал Моргулов. По его словам, не стоит драматизировать обстановку в Афганистане. Новые власти объявили о завершении боевых действий, амнистии для чиновников правительства, намерении создать коалиционное правительство, соблюдать права женщин и сохранить свободу СМИ, заявил Моргулов.
«Также, что немаловажно, объявлено о стремлении искоренить наркопроизводство в стране. Оцениваем все это как позитивные сигналы и ждем их воплощения на практике», — заявил Игорь Моргулов.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что после выхода войск США из Афганистана для России основной целью в стране является обеспечение безопасности своих союзников. По его словам, от этого зависит безопасность южных рубежей РФ, пишет RT. Войска США полностью покинули территорию 31 августа, передает «Национальная служба новостей». Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа. Президент ушел в отставку и уехал из страны.
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