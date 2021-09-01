Лавров назвал главную цель России в Афганистане

Сергей Лавров высказался о ситуации в Афганистане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

После выхода войск США из Афганистана для России основной целью является обеспечение безопасности своих союзников. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Ларов на выступлении в МГИМО.

«Вот сейчас, после выхода натовских войск из Афганистана, для нас самое главное — обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств. Поскольку, во-первых, они наши товарищи по оружию, а во-вторых, от этого зависит напрямую безопасность южных рубежей РФ», — цитирует Сергея Лаврова РИА «Новости».

Министр надеется, что вместе удастся договориться о внешних шагах, которые поспособствуют созданию внутри Афганистана условий для формирования «общенационального руководства». По словам Лаврова, идет работа в этом направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил США в трагедии в Афганистане, потому что 20 лет пытались навязать там свои нормы и стандарты. Власть в Афганистане 15 августа захватили представители движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Активное наступление началось на фоне вывода войск США из страны.