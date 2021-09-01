Премьер-министр России Михаил Мишустин не смог поступить в МГУ после окончания школы. Нынешнему главе правительства не хватило полбалла по итогам вступительных экзаменов. Об этом Мишустин рассказал в ходе общения со школьниками и выпускниками в лицее имени Капицы.
«Я хотел учиться в МГУ, но туда не поступил, не хватило полбалла. Хотя эти полбалла вроде бы должны были быть», — цитирует Мишустина ТАСС.
Глава правительства отметил, что сейчас уже не может точно сказать, почему не смог добрать нужную половину балла. В итоге Мишустин пошел учиться в Московский технологический университет СТАНКИН.
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