Мишустин признался, что не смог поступить в МГУ. Ему не хватило половины балла

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин окончил СТАНКИН Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин не смог поступить в МГУ после окончания школы. Нынешнему главе правительства не хватило полбалла по итогам вступительных экзаменов. Об этом Мишустин рассказал в ходе общения со школьниками и выпускниками в лицее имени Капицы.

«Я хотел учиться в МГУ, но туда не поступил, не хватило полбалла. Хотя эти полбалла вроде бы должны были быть», — цитирует Мишустина ТАСС.

Глава правительства отметил, что сейчас уже не может точно сказать, почему не смог добрать нужную половину балла. В итоге Мишустин пошел учиться в Московский технологический университет СТАНКИН.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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