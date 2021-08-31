Депутат Госдумы предложил повысить зарплаты для приезжих на север

Депутат Госдумы Павел Завальный предлагает сразу платить северные надбавки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный заявил, что людям, которые переезжают в Югру на постоянное место жительство нужно сразу назначать северные и полярные надбавки к зарплате. Сейчас на это требуется от трех до пяти лет трудового стажа на севере. О своей инициативе народный избранник написал у себя в аккаунте в социальных сетях.

«Очевидно, что при явно выраженной отрицательной миграции, нужно создавать условия для привлечения людей для работы на Севере. Именно поэтому назрела необходимость, как минимум, назначать северные и полярные надбавки с первого дня работы человека в регионе. Особенно это актуально для бюджетной сферы», — считает Завальный.

Депутат Госдумы полагает, что на такие меры необходимо пойти из-за оттока работающих людей с Севера. По его данным за последние 20 лет он составил 10%. «Если в 2000 году соотношение заработной платы в Югре и в среднем по России составляло 3,8, то сегодня — 1,55. Сейчас зачастую „на земле“ платят больше, чем на Севере с учетом надбавок. Поэтому дети северян уезжают учиться и не возвращаются. Молодые работники, у кого есть силы и желание рискнуть, сделать карьеру, едут не на Север, а с Севера», — подчеркнул Завальный.

Ранее URA.RU сообщало, что Завальный предлагает пересмотреть подход к выходу на пенсию для северян. По его мнению, необходимо ориентироваться на состояние здоровья человека, а не его возраст.