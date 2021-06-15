Депутат Госдумы предложил изменить пенсионную систему для северян

Депутат Госдумы Павел Завальный считает, что пенсии для северян нужно рассчитывать иначе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Государственной Думы от ХМАО Павел Завальный заявил, что выход на пенсию для жителей северных регионов должен рассчитываться в первую очередь, исходя из состояния здоровья, а не возраста. Об этом он сообщил во время разговора с URA.RU.

«Сегодня на севере люди выходят на пенсию на пять лет раньше, чем в других регионах страны. Но нужно учитывать и другие особенности. Средняя продолжительность жизни в Югре — 72 года. А, например, в Березовском районе она меньше и составляет 66 лет, потому что это более отдаленное место для проживания, где медицина менее доступна. Пенсионная система должна быть более гибка настроена, чем сейчас и зависеть от качества жизни человека», — считает Завальный.

Он также добавил, что вопросы реформирования пенсионной системы обсуждались недавно в Ханты-Мансийске на конференции работодателей и профсоюзов. «Для жителей Севера должна проводиться углубленная диагностика состояния здоровья и от этого нужно отталкиваться при определении возраста выхода на пенсию. Причем, что-то можно решать без изменений в федеральном законодательстве, а закладывая условия в трудовые соглашения между работодателями и работниками. Этим мы сейчас и заняты вместе с Нефтегазстройпрофсоюзом», — добавил Завальный.

Ранее URA.RU сообщало, что публицист Анатолий Вассерман также предлагал сделать пенсионную систему в России более дифференцированной. Размер выплат должен зависеть не только от трудового стажа, но и образования, условий труда, наличия научных степеней и других факторов.