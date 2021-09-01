Сбежавший с Курил россиянин попросил статус беженца у Японии

Россиянин Ваас-Феникс Нокард, который вплавь добрался до острова Хоккайдо с Кунашира, подал заявку на статус беженца в Японии. Как сообщают СМИ, Токио пока не планирует депортировать гражданина РФ.
«Россиянин Нокард, которого 19 августа задержала полиция на Хоккайдо и который сказал, что он приплыл с острова Кунашир в поисках убежища, 1 сентября подал заявление о предоставлении статуса беженца в Японии. В настоящее время он размещен в иммиграционном центре», — сообщает японское агентство Киодо.
Как сообщает СМИ, ранее Нокард просил Японию о «временном убежище», однако местные власти отказали ему. Изначально предполагалось, что его передадут российским властям, однако на данный момент Токио отказалось от идеи депортации.
Ранее 38-летний житель Ижевска в гидрокостюме вплавь преодолел расстояние в 20 километров, чтобы добраться от острова Кунашир до острова Хоккайдо. При этом температура воздуха в проливе Измены не превышала +15 градусов. По данным СМИ, Нокард хотел получить политическое убежище. В пресс-службе консульства России в Соппоро сообщили, что японская сторона отказалась сотрудничать с российскими дипломатами по этому инциденту, передает телеканал 360.
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