Сбежавший с Курил россиянин попросил статус беженца у Японии

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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Токио не собирается депортировать Вааса-Феникса Нокарда Фото:

Россиянин Ваас-Феникс Нокард, который вплавь добрался до острова Хоккайдо с Кунашира, подал заявку на статус беженца в Японии. Как сообщают СМИ, Токио пока не планирует депортировать гражданина РФ.

«Россиянин Нокард, которого 19 августа задержала полиция на Хоккайдо и который сказал, что он приплыл с острова Кунашир в поисках убежища, 1 сентября подал заявление о предоставлении статуса беженца в Японии. В настоящее время он размещен в иммиграционном центре», — сообщает японское агентство Киодо.

Как сообщает СМИ, ранее Нокард просил Японию о «временном убежище», однако местные власти отказали ему. Изначально предполагалось, что его передадут российским властям, однако на данный момент Токио отказалось от идеи депортации.

Ранее 38-летний житель Ижевска в гидрокостюме вплавь преодолел расстояние в 20 километров, чтобы добраться от острова Кунашир до острова Хоккайдо. При этом температура воздуха в проливе Измены не превышала +15 градусов. По данным СМИ, Нокард хотел получить политическое убежище. В пресс-службе консульства России в Соппоро сообщили, что японская сторона отказалась сотрудничать с российскими дипломатами по этому инциденту, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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