Миллиардер Владислав Тетюхин после продажи своих акций «ВСМПО-Ависма» хотел создать высокотехнологичный медцентр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области отказал Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) в иске к госпиталю имени Владислава Тетюхина на 1,4 млрд рублей. Решение было озвучено на заседании 1 сентября, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Судебное разбирательство между сторонами по взысканию 1,4 млрд рублей в свердловском арбитраже началось 25 мая. Изначально договором между властями и инвесторами в 2013 году предполагалось, что выделенные средства из бюджета региона будут погашены акциями АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий». После оценки финансового состояния госпиталя и многолетнего обсуждения условий представители КРСУ решили требовать деньги.

Во время судебного процесса стороны расходились в оценке выданных средств. По данным властей, на проект был выдан целевой заем, который предполагал одно юридическое лицо, в котором будут сконцентрированы все функции. По данным госпиталя это был договор государственно-частного партнерства на принципах инвестирования. Весной госпиталь имени В. В. Тетюхина подал встречный иск с требованием принудить КРСУ погасить задолженность акциями АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий». Свердловские власти отказывались от такого решения вопроса. В итоге резолютивную часть судебного процесса озвучили 1 сентября.

«Арбитражным судом Свердловской области решено: в удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречном иске — отказать. Решение будет изготовлено в течение пяти дней, в течение месяца с момента изготовления решения можно его обжаловать в 17 арбитражный апелляционный суд», — сообщила судья Светлана Григорьева.

Ранее URA.RU писало, что после смерти Владислава Тетюхина 11 апреля 2019 года возникла реальная угроза, что этот современный медицинский центр придет в упадок. Коллектив УКЛРЦ, расположенного в Нижнем Тагиле, обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с открытым письмом. Работники опасались, что центр закроется из-за «дискриминации» со стороны областного минздрава.