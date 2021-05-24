Финансовое состояние госпиталя не позволяет выплатить заем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ, структура правительства Свердловской области) требует с госпиталя имени Владислава Тетюхина 1,4 млрд рублей и не готова больше принять его акции в счет погашения займа. Об этом сообщил юрист КРСУ во время заседания арбитражного суда 25 мая, передает корреспондент URA.RU с места событий.

25 мая в Арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство по взысканию займа в 1,2 млрд рублей, которое выдало КРСУ на строительство медицинского центра в Нижнем Тагиле. В сумму взыскиваемых бюджетных средств также были включены проценты за пользование займом. Изначально договором между сторонами предполагалось, что заем будет погашен акциями АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий». После оценки финансового состояния госпиталя представители КРСУ решили требовать деньги.

На заседании стороны сообщили, что расходятся в оценке выданного займа. По данным властей, на проект был выдан целевой заем, а по данным госпиталя — инвестиционный. Стороны отмечают, что не могут прийти к соглашению уже более двух лет. Представитель КРСУ на вопрос судьи Светланы Григорьевой отметил, что структура не готова принять акции госпиталя по рыночной цене, как предлагает ответчик. «Мы требуем возврата займа. Мы слишком долго возились с этим договором», — уточнил он. Решение по спору на заседании озвучено не было. Следующее заседание по делу состоится 23 июня.

Источник URA.RU, близкий к правительству региона, сообщил, что финансовое состояние госпиталя не позволяет выплатить заем. Если госпиталь не сможет компенсировать заем через передачу доли или выплатой средств, КРСУ придется заявить о банкротстве медцентра. Данные инсайдера подтверждаются финансовой отчетностью госпиталя. На данный моменту убытки компании составляют почти два миллиарда рублей.