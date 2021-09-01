Курганский депутат проиграл суд против ветеранов-афганцев

В Кургане депутат облдумы Константин Гладковский судился с ветеранами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы, председатель областного Союза ветеранов Афганистана Константин Гладковский проиграл суд против «афганцев». Иск депутат подавал о защите чести и достоинства. О решении суда URA.RU рассказал инсайдер.

«Гладковский проиграл суд, который длился 10 месяцев. В прошлом году ветераны Афганистана писали письмо, которое было опубликовано. Депутат посчитал, что там указана неправда. Но в суде свидетели и те, кто подписал обращение, подтвердили данные», — рассказал источник.

В пресс-службе Курганского городского суда, где рассматривался иск, уточнили, что Гладковскому отказано в удовлетворении иска. Получить комментарии депутата URA.RU не смогло, журналисту не удалось дозвониться.

URA.RU писало, что иск был подан после обращения, которое подписали 40 ветеранов. В письме к губернатору Вадиму Шумкову и в облдуму они просили проверить работу депутата-председателя и не пускать его на выборы. В обращении участники войны в Афганистане указали, что в организации не налажена работа ревизионной комиссии и патриотическая деятельность с молодежью. Часть претензий связана с тем, что Гладковский не помогает ветеранам боевых действий решать квартирный вопрос. При этом имущество общественной организации использует по собственному усмотрению.