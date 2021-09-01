В Кремле поддержат школьника, попросившего подписку у Путина

В Кремле придумают как поддержать мальчика, который попросил президента РФ Владимира Путина подписаться на его youtube-канал. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы обязательно подумаем, как поддержать youtube-канал этого мальчика», — сообщил изданию «Подъем» Песков. Также он добавил, что Путин не может подписаться на мальчика, так как у него нет соцсетей.
Сам ребенок сказал, что число подписчиков на его канале после обращения к Путину увеличилось вдвое. Мальчик, считает, что на него подписался кто-то из окружения президента.
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