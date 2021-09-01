В Кремле поддержат школьника, попросившего подписку у Путина

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков сообщил, что Путин не сможет подписаться на youtube-канал мальчика, потому что у президента нет соцсетей Фото:

В Кремле придумают как поддержать мальчика, который попросил президента РФ Владимира Путина подписаться на его youtube-канал. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы обязательно подумаем, как поддержать youtube-канал этого мальчика», — сообщил изданию «Подъем» Песков. Также он добавил, что Путин не может подписаться на мальчика, так как у него нет соцсетей.

Сам ребенок сказал, что число подписчиков на его канале после обращения к Путину увеличилось вдвое. Мальчик, считает, что на него подписался кто-то из окружения президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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