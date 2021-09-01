Свердловской матери-одиночке дважды отказали в пособии

Женщина дважды подавала заявление в ПФР на пособие Фото: Анна Майорова © URA.RU

Матери-одиночке дважды отказали в выплате пособия из-за превышения дохода. Об этом URA.RU сообщила жительница города Заречный (Свердловская область) Наталья Бутузова.

«На сайте Госуслуг мне пришел отказ в пособии во второй раз. В отношении моего сына было принято отрицательное решение по причине превышения размера среднедушевого дохода семьи», — посетовала Бутузова, которая работает уборщицей в пожарной части.

По словам свердловчанки, отказ мог прийти из-за премии, которую ей выплатили. «Мне два раза в год дают премию по десять тысяч рублей — на 8 Марта и ко Дню пожарного. За расчетный период один раз ходила в отпуск, где мне выплатили отпускные. Кроме этих денег, я дополнительно ничего не получаю. Видимо эти выплаты тоже внесли в расчет», — поделилась женщина.

«Среднедушевой доход семьи для назначения пособий рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении пособия путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Обращение в октябре 2021 г.- период учета доходов с июня 2020 г. по май 2021 г. и т. д.», — сообщили URA.RU в свердловском управлении Пенсионного фонда РФ. В ведомстве отметили, что заявитель может определить период, в котором не будут учтены отпускные, премии и т. д., и повторно обратиться за назначением пособия.

Ранее URA.RU писало, что Наталья Бутузова получила отказ на ежемесячное пособие для малообеспеченных матерей. По ее словам, в городском управлении Пенсионного фонда указали причину — превышение допустимого дохода на 200 рублей. Бутузова обращалась за разъяснением в местное управление Пенсионного фонда, но ответа не получила.

Обновлено: 2 сентября в 9.48 (время уральское): добавлен комментарий свердловского управления Пенсионного фонда РФ.